Dieta con succo di mirtillo, dimagrisci e previeni la cistite

Mirtillo nero: 5 effetti benefici sul corpo

Conosciuti principalmente per il loro contenuto di antiossidanti, i mirtilli sono frutti molto apprezzati per il loro sapore dolciastro: se ne può ricavare anche un succo delizioso, che possiede importanti proprietà nutritive. Scopriamo tutti i suoi benefici.

Il succo di mirtillo non è in sé particolarmente calorico, ma bisogna fare attenzione a quello che si trova negli scaffali dei supermercati. Essendo ricchi di zuccheri, apportano infatti una gran quantità di calorie liquide, che spesso ingannano il consumatore e possono essere responsabili di un aumento di peso. Molto meglio prepararlo in casa, utilizzando una ridotta dose di zucchero per renderlo adatto anche per chi è a dieta.

Anzi, i mirtilli possono aiutare a dimagrire: un esperimento condotto su cavie, i cui risultati sono stati pubblicati su PLoS One, ha evidenziato come il succo estratto da questi frutti, associato ad un regime alimentare ricco di grassi, aiuti a diminuire il peso corporeo e a ridurre l’accumulo di lipidi. La bevanda è inoltre ricca di fibre, sostanze che aumentano il senso di sazietà e favoriscono il transito intestinale, contribuendo a sgonfiare la pancia.

Gli antiossidanti sono invece associati a molti benefici per la nostra salute. Il succo di mirtillo è ricco di flavonoidi, tra i quali spiccano soprattutto le antocianine, composti vegetali responsabili del caratteristico colore blu. Diverse ricerche hanno dimostrato il loro ruolo in numerosi meccanismi: agiscono contro i radicali liberi, che rappresentano un fattore di rischio per molte patologie, e proteggono le funzioni cerebrali, ritardando il declino cognitivo.

Uno studio condotto su 93.600 infermiere ha evidenziato l’azione delle antocianine a protezione del cuore: i ricercatori hanno infatti notato una riduzione del 32% del rischio di malattie cardiache. Sempre gli antiossidanti aiutano a tenere sotto controllo la pressione e diminuiscono i livelli di colesterolo “cattivo” nel sangue, svolgendo così nuovamente un ruolo molto importante nel promuovere la salute cardiovascolare.

Il succo di mirtillo sembra inoltre ridurre i fattori di rischio per il diabete di tipo 2, diminuendo l’assorbimento degli zuccheri e migliorando la sensibilità all’insulina. Le sostanze antiossidanti proteggono il DNA dal danno ossidativo, causa di invecchiamento precoce e di malattie come il cancro. Gli studi continuano a ricercare prove dell’efficacia antitumorale dei mirtilli, perché i risultati sono incoraggianti.

Infine, il succo di mirtillo è considerato uno dei rimedi naturali più utili per prevenire la cistite e, in generale, le infezioni del tratto urinario. Merito delle proantocianidine, che formano come una barriera protettiva nella vescica, così da impedire che i batteri quali l’Escherichia coli possano aderirvi.