Dieta col sedano, dimagrisci e controlli il colesterolo

editato in: da

Le verdure più ricche d’acqua per combattere il caldo

La dieta col sedano è un regime alimentare che permette di perdere peso e di tenere sotto controllo il colesterolo.

Come è chiaro, protagonista è il delizioso ortaggio che, come ricordato dagli esperti della Fondazione Veronesi, è famoso per la sua leggerezza.

Ipocalorico – garantisce un apporto energetico di sole 20 calorie ogni 100 grammi di prodotto – è ricco di acqua, di vitamina A e di potassio.

Inoltre, grazie alla presenza di fibre permette di tenere sotto controllo il colesterolo e, di conseguenza, di fare qualcosa di molto importante per la salute cardiovascolare.

I suoi benefici non finiscono certo qui! Il sedano è infatti considerato un portentoso alleato contro le infiammazioni. Pochi sanno che è pure un potente afrodisiaco in quanto, grazie alla presenza degli ormoni steroidei delta-16, stimola l’attività delle ghiandole sessuali.

Sono diverse le alternative a disposizione di chi vuole inserirlo nella propria alimentazione quotidiana. Una di queste prevede la preparazione di un frullato, da assumere a stomaco vuoto 3/4 volte a settimana.

Le combinazioni possibili in questo caso sono numerose. Si può optare per il mix sedano, cetriolo e ananas, ma anche per il frullato a base di sedano e kiwi (in questo caso, per insaporire il tutto sta benissimo un po’ di prezzemolo).

Si tratta di un ottimo elisir depurativo oltre che di un grande aiuto per la digestione (permette di assorbire meglio i nutrienti).

Se invece si ha intenzione di non mangiarlo crudo, è bene optare per la cottura a vapore, grazie alla quale è possibile mantenere intatte le proprietà organolettiche.

In ogni caso, in virtù delle sue eccellenti proprietà digestive, il sedano andrebbe consumato preferibilmente crudo, aggiungendolo a un’insalatona o semplicemente in pinzimonio.

Per quanto riguarda le insalate, sono numerose le alternative che si possono prendere in considerazione. Tra queste è possibile ricordare il mix sedano, legumi, mela verde, bacche di Goji (ottime fonti di vitamina C).

Un’altra idea molto interessante per chi vuole seguire la dieta col sedano consiste nel preparare una zuppa aromatica e dalla forte carica depurativa.

Bastano 5/6 gambi di sedano, olio, amido di mais, acqua, cipolla, pepe e qualche foglia di alloro per portare in tavola una vera delizia.

Queste abitudini alimentari andrebbero iniziate solo dopo aver chiesto il parere del proprio medico curante.