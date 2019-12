Dieta proteica: perdi peso e ti tonifichi. Cibi ammessi e proibiti

editato in: da

La dieta proteica può rivelarsi una buona scelta per chi punta a perdere peso e a tonificarsi. Quando si parla di questo regime alimentare è importante innanzitutto sottolineare la sua versatilità. Tutti possono infatti incrementare l’apporto di proteine: può seguire questa strada chi ha deciso di abbracciare una dieta vegana, ma anche chi ha scelto di eliminare i latticini dalla propria alimentazione quotidiana.

Ovviamente è fondamentale non improvvisare. Per evitare che la dieta proteica risulti dannosa per il fisico è basilare rivolgersi al proprio medico curante e al nutrizionista di fiducia, così da avere le idee chiare sul proprio fabbisogno proteico individuale (valore che dipende prima di tutto dal peso corporeo).

Il passo successivo prevede la suddivisione dell’apporto proteico tra i vari pasti della giornata (in media, si parla di 25 – 30 grammi di proteine a singolo pasto). Essenziale è anche concentrarsi, a prescindere dalle caratteristiche specifiche del proprio regime alimentare, sulla scelta di proteine nobili.

Entrando nel dettaglio degli alimenti ammessi, ricordiamo che nell’elenco è possibile comprendere le uova, il petto di pollo, i tagli magri del manzo, il tacchino. Da non trascurare è l’assunzione di legumi. Tra i migliori per chi vuole seguire una dieta proteica è possibile citare i ceci e i fagioli neri.

Chi vuole aumentare l’apporto di proteine nella dieta dovrebbe considerare anche il consumo di pesce o di crostacei, così come quello di semi oleosi. Per quanto riguarda il fabbisogno di carboidrati, è consigliabile concentrarsi su quelli provenienti da alimenti integrali.

A questo punto è naturale chiedersi quali siano i cibi che è bene eliminare. In primo piano troviamo quelli contraddistinti dalla presenza di zucchero raffinato (p.e. bibite e caramelle). Chi punta a seguire una dieta proteica dovrebbe fare molta attenzione anche ai prodotti che vengono commercializzati con diciture che richiamano il basso contenuto di zuccheri.

In questi casi, gli alimenti vengono addizionati di dolcificanti artificiali, che non sono certo il massimo per la salute. Prima di acquistare è quindi opportuno leggere bene l’etichetta – regola aurea a prescindere dalla dieta proteica – e, in caso di dubbi, chiedere consiglio al proprio medico di fiducia.

Gli effetti della dieta ad alto contenuto proteico sono stati più volte approfonditi dalla scienza. Tra gli studi più interessanti in merito è possibile citarne uno del 2014 condotto da un team della Yale University School of Medicine. Gli esperti che l’hanno effettuato hanno confermato l’efficacia del regime alimentare che stiamo approfondendo per quanto riguarda la gestione della sazietà e il controllo del peso.

Hanno altresì sottolineato l’importanza di considerare il sovraccarico funzionale dei reni. La presenza di problematiche a carico di questi organi rappresenta non a caso una delle principali controindicazioni della dieta proteica e uno dei motivi per cui è bene iniziarla solo dopo aver fatto i dovuti accertamenti in merito alla propria condizione fisica.