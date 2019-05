Dieta mediterranea del contadino: contro il diabete e la pressione alta

editato in: da

La dieta dei legumi per bruciare il grasso addominale

Il ritorno alla semplicità e all’alimentazione di una volta: è questo i segreto della dieta mediterranea del contadino che combatte pressione alta e diabete.

Questo regime alimentare non è altro che una variate della dieta mediterranea, apprezzata dai nutrizionisti e dai dietologi di tutto il mondo, perché equilibrata e ricca di alimenti che fanno bene alla linea e alla salute. La dieta mediterranea del contadino punta su cibi sani e genuini, seguendo in parte quelle che erano le abitudini dei nostri antenati che lavoravano nei campi, alimentandosi in base alle stagioni e ai mutamenti della terra.

Proprio per questo la dieta mediterranea del contadino ammette il consumo di pasta e pane solamente nella versione integrale, mentre tutti gli alimenti raffinati (frutto dell’industria) vanno eliminati. Sono ammesse invece le proteine magre, da consumare con moderazione, e i legumi, che in passato venivano consumati quasi tutti i giorni, accompagnati da ortaggi di stagione.

Sono invece banditi prodotti grassi e trasformati come i formaggi stagionati, il burro, la carne rossa e gli insaccati. Evitate anche i dolci, i prodotti da forni, gli snack industriali e le bevande zuccherate. Portate a tavola la frutta di stagione, rigorosamente fresca, preferendo soprattutto gli agrumi e le mele, ricche di polifenoli e di fibre che diminuiscono la fame e riducono le infiammazioni.

Dite addio all’alcol e ogni giorno bevete almeno due litri d’acqua, accompagnata da tisane e tè verde, ma anche caffè senza zucchero. La dieta mediterranea del contadino punta su alimenti che sono ricchi di proprietà nutritive, ma poveri di calorie, perfetti per tenere sotto controllo il diabete e la pressione alta.

Per insaporire i piatti evitate il sale, ma scegliete l’olio extravergine d’oliva, le spezie e le erbe aromatiche. Come funziona la dieta mediterranea del contadino? A colazione gustate una tazza di tè verde o un caffè amaro, accompagnato da un frullato di frutta. A pranzo puntate su petto di pollo alla piastra con verdure, mentre a cena potete gustare del pesce azzurro con un’insalata come contorno.