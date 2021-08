Dieta del gelato: quale scegliere, dose ideale e menù completo

editato in: da

Il gelato è l’alimento per eccellenza dell’estate. E non solo: se scelto con consapevolezza, in base agli ingredienti contenuti può offrire un buon apporto nutritivo, rinfresca nelle giornate afose ed è gratificante al palato. Ma attenzione a non confonderlo con un pasto, mette in guardia la dott.ssa Valentina Schirò, biologa nutrizionista specialista in Scienze della alimentazione. “Per la sua composizione nutrizionale – spiega l’esperta – il gelato non possiamo considerarlo come un sostituto di un pasto bilanciato, perché carente in alcuni componenti fondamentali come le fibre, ma anche per l’eccesso di zuccheri semplici e di grassi, soprattutto nel caso del gelato alla crema. La situazione peggiora nel caso del gelato alla frutta perché, oltre a possedere un elevato indice glicemico, sono assenti le proteine, i grassi e le fibre”.

Tuttavia, inserirlo nel contesto di una sana alimentazione è possibile. La nutrizionista ci spiega come sceglierlo, quando mangiarlo e qual è la dose ideale se siamo a dieta.

Quale scegliere

“Occorre fare una distinzione tra gelato alla crema e gelato alla frutta proprio per la loro diversa composizione”, racconta la dott.ssa Schirò.

Gelato alla crema (porzione da 100g – 200Kcal circa)

“Grazie alla presenza degli zuccheri semplici e del lattosio , il gelato alla crema – spiega – è una fonte considerevole di carboidrati semplici aggiunti pari a circa il 36%. La presenza di lipidi , circa il 56%, è anch’essa particolarmente elevata grazie alla presenza della panna. Discreto è invece il contenuto in proteine (circa 8%). Da non sottovalutare è come questa tipologia di gelato rappresenti una fonte di minerali , soprattutto calcio, zinco, fosforo e selenio, ma anche di vitamine come quelle del gruppo B e di vitamina A”.

“L’apporto in carboidrati è anche in questo caso elevato (34%) ed è dovuto alla presenza degli zuccheri semplici aggiunti e del fruttosio. Elevato è l’apporto in acqua (65%). Ovviamente assenti sono i grassi, le proteine e i minerali come il calcio. La presenza di altri minerali come magnesio, potassio, e vitamine, soprattutto A, C, dipende dal tipo di frutta che verrà utilizzata per la preparazione del dessert”.

“In entrambi i casi – continua l’esperta – l’apporto calorico varia notevolmente se al gelato vengono aggiunti altri ingredienti come frutta secca, frutta fresca a pezzi, frutta disidratata, biscotti e cialde, ma anche oli vegetali soprattutto nel caso del gelato industriale.

La scelta dipende esclusivamente dal gusto personale, ma se vogliamo non esagerare con l’introito calorico, quella più ovvia sarà quella del gelato alla frutta possibilmente artigianale. In quest’ultimo caso, occorre sempre non esagerare nella frequenza di assunzione: 1, massimo 2 volte sono le dosi settimanali consigliate.

Diversamente, se vogliamo coccolarci con del gelato, ma vogliamo mantenere un’alimentazione equilibrata è preferibile gustarlo come dessert a fine pasto (possibilmente alla frutta) nel corso del quale abbiamo mangiato una buona quantità di fibre che ci aiuteranno a rallentare l’assorbimento degli zuccheri semplici e dei grassi. Alternativa è gustarlo come spuntino, a metà mattina o metà pomeriggio, sia alla frutta o alla crema, in particolar modo quando la nostra giornata sarà intensa dal punto di vista del dispendio energetico”, consiglia la nutrizionista.

Il gelato tra tradizione e innovazione

Con una crescita di consumi del 14% dall’inizio dell’anno, stime che riportano ottimismo per un settore che ha fortemente subito le restrizioni conseguenti all’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus, l’Osservatorio SIGEP ha definito il gelato dell’estate 2021 una vera e propria “SPA” per il palato dove tradizione e innovazione si incontrano, ma con un occhio di riguardo a nuovi ingredienti dalla natura.

Come i gelati della riminese Sonia Balacchi, che proprio al Sigep ha conseguito il titolo di Campionessa Mondiale di Pasticceria. Tra le sue novità, il Natura Sandwich Gold, con pane biscotto all’albicocca, arancio e zafferano ripieno di gelato Kefir mango, ananas, maca e zenzero candito; il Natura Sandwich Purple con pane biscotto ai frutti di bosco ripieno di gelato Kefir uva rossa, barbabietola, carota nera e bacche di goji; il Natura Sandwich Green, senza lattosio e vegano, con pane biscotto al limone e banane con ripieno di sorbetto al kiwi, avocado, mela e moringa.

Petali e bacche, invece, arrivano grazie a Giancarlo Timballo, Maestro friulano, presidente della Coppa del Mondo di Gelateria. “Noi – ha dichiarato – lavoriamo per brevi periodi con il tarassaco, che in Friuli è una pianta tipica del territorio. Ma lavoriamo anche con i petali di rosa canina o di papavero, poi tocca all’olivello spinoso e al ginepro. Lavoriamo prima i petali e poi le bacche, con gli infusi prepariamo le variegature. Così ne scaturisce il gelato al tarassaco variegato al papavero. Ingredienti che richiedono pazienza e attenta lavorazione, con i quali da anni interpreto la mia attenzione agli aspetti salutistici del gelato”.

Eugenio Morrone, calabrese trapiantato a Roma, invece, punta su combinazioni semplici che suscitano curiosità. “Oggi – ha raccontato – su 25 gusti, 13 sono sorbetti e 12 creme. Acqua, zucchero e pistacchio: è semplice e funziona. Vado a visitare i vivai per il basilico che abbino al limone di Sorrento e alla cannella. Trovo la salvia, che abbino alla mela Smith e all’ananas, che lavoro con alto contenuto di solidi, con una texture simile alle creme. La menta piperita, che lavoro a freddo. I classici caffè o zabaione restano nel cuore dei romani. Ma c’è l’exploit della mandorla grezza che divide il podio con il pistacchio e la massa di cacao”.

La dose ideale

Gelato sì, dunque, in estate ma anche durante il resto dell’anno. A patto che non si esageri, specialmente se si sta seguendo una dieta dimagrante. La dose ideale? “Quella media – soprattutto se dobbiamo stare a dieta è quella di un bicchiere di 100 ml”, conclude la nutrizionista.

Menù della giornata “tipo”

COLAZIONE: Tè senza zuccheri aggiunt; pane integral; marmellata senza zuccheri aggiunti

PRANZO: Ortaggi grigliati; pesce alla griglia o al cartoccio (per es. orata o spigola); insalata di verdure crude miste; coppetta di gelato alla frutta. Condimento: olio extravergine di oliva ed erbe aromatiche

CENA: Insalata di pollo sfilacciato, pomodorini e basilico; pane integrale. Condimento: olio extravergine di oliva ed erbe aromatiche

SPUNTINI: Tè, senza zuccheri aggiunti, con foglie di menta e pesca (tagliata a pezzetti) oppure yogurt al naturale oppure gelato alla crema (soprattutto per le giornate più intense e possibilmente a metà mattina).