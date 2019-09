Dieta Carb Lover’s: perdi 2 chili in una settimana coi carboidrati

editato in: da

La dieta Carb Lover’s è un regime alimentare che permette di perdere circa 2 kg in una settimana senza eliminare i carboidrati.

Elaborata da Ellen Kunes e Frances Largeman-Roth (redattrici della rivista Health), è stata illustrata dal best seller The Carb Lovers Diet – Eat what you love, get slim for life. Questa dieta si divide in due fasi e mette in primo piano l’importanza dell’amido resistente, ossia quella frazione di amido in grado di resistere all’influenza degli enzimi digestivi. Quando si parla di amido resistente è necessario ricordare che ne esistono quattro tipologie, ossia RS1, RS2, RS3 ed RS4 (quest’ultimo è un amido artificale conosciuto anche come amido chimicamente trasformato).

La prima fase della dieta si contraddistingue per una durata di 7 giorni. In questo lasso di tempo si consiglia di consumare 4 pasti al giorno, cercando di mantenere un apporto energetico quotidiano mai superiore alle 1200 calorie. Esistono anche altre regole da considerare. La principale riguarda la composizione dei pasti che, per almeno un quarto, deve essere caratterizzata da alimenti ricchi di amido resistente (p.e. cereali, legumi non macinati, riso, patate, banane).

Per quanto riguarda il resto dei cibi da portare in tavola, si possono scegliere carne, uova, pesce, ma anche latticini a basso contenuto di grassi, frutta secca. Il condimento raccomandato è l’olio extra vergine di oliva. Come già detto, durante questa settimana iniziale è possibile dimagrire circa 2 kg.

Parliamo ora della seconda fase, che dura 21 giorni e ha invece una funzione di mantenimento. Nel corso di queste tre settimane, è possibile aumentare l’entità delle porzioni, arrivando a consumare anche 1600 calorie al giorno. Per quel che concerne la perdita di peso, si parla di circa 1 kg a settimana.

Approvata dagli studiosi della University of Colorado Health Sciences Center for Human Nutrition, la Dieta Carb Lover’s è ben bilanciata e si distingue per la presenza di nutrienti molto importanti per la salute come le proteine vegetali. Perché sia efficace, è importante bere 1,5/2 litri d’acqua al giorno e fare attività fisica, concentrandosi in particolare su una serie di esercizi a corpo libero specificatamente suggeriti da Ellen Kunes e Frances Largeman-Roth nel loro best seller. Prima di iniziarla è opportuno chiedere il parere del proprio medico curante.