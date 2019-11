Dieta ABS di David Zinczenko: pancia piatta e kg in meno

editato in: da

Dieta, i 7 frutti meno calorici per dimagrire

La dieta ABS di David Zinczenko è un regime alimentare che consente di perdere peso e centimetri a livello della pancia. Ideata nel 2004 dal caporedattore della celebre rivista Men’s Health, permette di perdere circa 6 kg in un paio di settimane.

Lo schema si basa sull’assunzione di 12 alimenti, scelti per via della loro capacità di apportare proteine, grassi sani e fibre. Quali sono di preciso questi cibi? Nell’elenco è possibile trovare le mandorle dolci, il cui consumo è consigliato per via della loro capacità di tenere sotto controllo l’appetito (sono ricche di fibre, la cui assunzione è fondamentale per ottimizzare la sazietà).

Chi vuole seguire la dieta ABS deve dare spazio anche ai legumi. In questo caso, tra i benefici è possibile includere l’aumento della massa muscolare, l’ausilio al processo di smaltimento dei grassi e il miglioramento della digestione.

Da non trascurare è anche l’assunzione di verdure a foglia verde, in particolare gli spinaci. Il motivo? La ricchezza di sostanze antiossidanti, fondamentali per tenere sotto controllo l’attività dei radicali liberi e per prevenire i tumori.

L’elenco dei 12 alimenti da prediligere in questa dieta comprende anche i formaggi, la farina d’avena, le uova, il pollo e le altre carni magre, il burro di arachidi, l’olio d’oliva, i cereali integrali (decisivi, come dimostrato da questo studio giapponese dello scorso anno, ai fini della riduzione del grasso addominale), gli integratori alimentari a base di siero di latte, i frutti di bosco.

Tra le regole da considerare quando si segue la dieta ABS è necessario ricordare il fatto di consumare sei pasti al giorno, ciascuno dei quali deve contenere almeno due tra i dodici alimenti sopra citati. Secondo l’ideatore di questo regime alimentare, in tal modo è possibile evitare sia cali di energia, sia attacchi di fame poco funzionali al mantenimento della linea.

Da non dimenticare è anche la presenza degli spuntini, che vanno assunti due ore dopo e due ore prima rispetto ai pasti principali. La dieta in questione prevede pure l’attenzione a diversi alimenti da evitare. In questo novero è possibile includere gli zuccheri raffinati, i grassi saturi, lo sciroppo di fruttosio e i cibi che lo contengono.

Perché la dieta abbia successo è importantissimo l‘esercizio fisico. Lo schema consiglia nello specifco 30 minuti al giorno di attività fisica aerobica. Da non trascurare è il fatto che la dieta ABS di David Zinczenko ha indicazioni diverse a seconda del sesso.

Alle donne è infatti raccomandanto il mantenimento di un apporto energetico quotidiano compreso tra le 1400 e le 1600 calorie. Prima di iniziarla, è essenziale chiedere il parere del proprio medico curante.