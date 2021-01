Dieta, i 10 cibi ideali per combattere lo stress

editato in: da

Lo stress cronico è una condizione che affligge milioni di persone e ha effetti negativi sulla salute fisica e mentale, aumentando addirittura il rischio di insorgenza di numerose malattie, come la depressione e i problemi cardiaci. Alcuni alimenti possiedono tuttavia proprietà antistress e si rivelano un vero toccasana se inclusi nella nostra dieta. Scopriamo insieme quali sono i migliori.

L’aglio

Ricco di composti di zolfo, ai quali deve il suo odore caratteristico, l’aglio contribuisce ad aumentare i livelli di glutatione. Questo antiossidante ha ottime proprietà nel combattere lo stress: diversi test su cavie hanno dimostrato la sua efficacia anche nel ridurre i sintomi di ansia e depressione.

I broccoli

Le verdure crucifere in generale – e i broccoli in prima linea – sono un’importante fonte di magnesio, un minerale che si è rivelato utile nel ridurre i sintomi depressivi. Contengono inoltre sulforafano, un composto di zolfo dalle spiccate proprietà neuroprotettive e calmanti.

Il prezzemolo

Uno studio pubblicato su Annals of General Psychiatry ha evidenziato come una dieta ricca di antiossidanti sia ottima contro lo stress e la depressione. Tra gli alimenti che ne contengono quantità importanti c’è il prezzemolo: possiede infatti carotenoidi, flavonoidi, luteina e zeaxantina.

Il tè matcha

È il re dei tè verdi, e possiede numerose proprietà benefiche. In particolare, il tè matcha è ricco di L-teanina, un amminoacido che favorisce il rilassamento e ha un’importante azione antistress. Ricerche condotte anche sull’uomo hanno dimostrato che i maggiori benefici si hanno nelle varietà di tè con il più alto contenuto di L-teanina e una ridotta presenza di caffeina.

I ceci

Oltre ad essere ricchi di minerali dalla spiccata azione antistress, come il magnesio e il selenio, i ceci possiedono elevate quantità di L-triptofano. Questa sostanza è necessaria per la produzione dei neurotrasmettitori che hanno la funzione di regolare l’umore. Inoltre, come fonte di proteine vegetali, sono ottimi alleati della salute del cervello.

Le patate dolci

Una dieta ricca di carboidrati integrali, quali sono le patate dolci, può essere d’aiuto nel ridurre i livelli di cortisolo, conosciuto anche come l’ormone dello stress. Un trial clinico, i cui risultati sono stati pubblicati su Nutrients, ha verificato gli effetti di un’alimentazione prevalentemente basata su carboidrati integrali, dimostrando il legame tra la dieta e una notevole diminuzione del cortisolo.

La tisana alla camomilla

La camomilla è uno dei rimedi naturali per eccellenza in caso di ansia e problemi di sonno. Sono state dimostrate le sue proprietà benefiche nei confronti dei sintomi della depressione e dell’insonnia, mentre un recente studio ha evidenziato come i suoi estratti possano ridurre i livelli di cortisolo.

I semi di girasole

I semi di girasole contengono grandi quantità di vitamina E, dalle spiccate proprietà antiossidanti. È noto il suo ruolo nel proteggere la salute mentale, e un ridotto apporto di questo nutriente è associato ad una diminuzione del tono dell’umore. Inoltre, questi semi sono ricchi di minerali utili contro lo stress, in particolare il magnesio e il selenio.

Il pesce grasso

I pesci grassi come lo sgombro, il salmone e la sardina sono ricchi di vitamina D, la quale ha un’importante azione nel diminuire il rischio di sviluppare ansia e depressione. Inoltre contengono ottime quantità di acidi grassi omega-3, essenziali per la salute cerebrale: diverse ricerche hanno evidenziato il loro ruolo nell’aiutare il corpo a gestire lo stress.

Le uova

Oltre ad essere molto nutrienti, le uova sono tra i pochi alimenti ad avere importanti quantità di colina, una sostanza che protegge dallo stress. Un test su cavie, i cui risultati sono stati pubblicati su Brain Research, ha dimostrato come la colina aiuti la risposta dell’organismo allo stress e migliori l’umore.