Prepararsi al freddo

Con l’arrivo dell’autunno le temperature si abbassano e questo rappresenta una fonte di stress per l’organismo. Il corpo infatti spende energie per mantenere l’omeostasi, cioè l’equilibrio, e quando cambiano le condizioni esterne, deve adottare nuove strategie per adattarsi all’ambiente. In questa stagione a complicare la situazione c’è anche il cambio dell’ora, che scombussola ulteriormente l’organismo. Nel passaggio tra la stagione calda all’autunno, molte persone possono dunque sperimentare mancanza di energie, eccessiva stanchezza, nervosismo, dati anche dalla difficoltà a riposare bene o a digerire al meglio. Con l’abbassarsi delle temperature si riducono poi anche le difese immunitarie e si è maggiormente esposti all’influenza e in generale alle infezioni. Adottare alcune strategie detox può essere utile per prepararsi all’autunno e aiutare l’organismo a fronteggiare le nuove sfide quotidiane.

Strategie

Alimentazione

Le strategie detox per prepararsi all’autunno non possono che riguardare prima di tutto l’alimentazione e le scelte fatte a tavola dalla colazione alla cena, passando per gli spuntini. Una corretta alimentazione, sana ed equilibrata, è infatti il primo passo per far funzionare l’organismo al meglio e aiutarlo ad affrontare l’autunno. Perché? Innanzitutto perché è dagli alimenti che il corpo ottiene nutrienti utili o addirittura essenziali per portare avanti le proprie funzioni. In secondo luogo perché grazie ad alcuni alimenti è possibile favorire lo sviluppo di un microbiota sano ed equilibrato e di conseguenza sostenere le difese immunitarie. Infine, negli alimenti trasformati e confezionati, sono presenti quantità eccessive di zuccheri, sali, grassi saturi e additivi che “intossicano” il nostro organismo. Cosa dovrebbe includere una dieta per il cambio di stagione? Cereali integrali come riso, grano, farro, miglio, mais e orzo, verdura di stagione cruda o cotta, frutta fresca e fonti proteiche soprattutto vegetali come i legumi e fonti di grassi buoni come l’olio extravergine di oliva, la frutta secca e i semi oleosi. Meglio invece evitare i cibi confezionati e trasformati e ridurre il consumo di latticini e carni rosse. Quando si ha voglia di dolce, anziché ricorrere a merendine zuccherate, meglio optare per frutta, miele, cioccolato fondente o marmellata fatta in casa, senza esagerare con le quantità.

Idratazione

Quello che si porta a tavola è sicuramente fondamentale per disintossicare l’organismo, ma anche ciò che si beve riveste una notevole importanza. La bevanda detox per eccellenza è l’acqua, da bere durante i pasti e nel corso della giornata ma per raggiungere la quantità di liquidi necessaria a rimanere idrati si può ricorrere anche ad acque aromatizzate con frutta, verdura ed erbe aromatiche, alle tisane, al tè e ai centrifugati detox. Sono invece da limitare o eliminare le bevande zuccherate, quelle alcoliche e il caffè.

Movimento

L’attività fisica non va vista solo come funzionale a perdere peso e rimettersi in forma. Al contrario, bisognerebbe fare movimento sempre e con costanza, sia per mantenere il proprio peso ideale sia per rimanere in salute. L’esercizio fisico contribuisce a ossigenare i tessuti, far funzionare meglio cuore e circolazione, ridurre lo stress, sviluppare massa muscolare (o massa magra) e mantenere in salute le ossa. In più, grazie al movimento si eliminano tossine e si migliorano le difese immunitarie. La quantità di esercizio fisico da fare dipende ovviamente dalle proprie esigenze e condizioni, ma in linea generale per un’azione detox per prepararsi all’autunno bastano sessioni di circa mezz’ora al giorno tre o quattro volte a settimana: ciò che premia non è infatti l’intensità bensì la costanza. Il momento migliore per allenarsi è al mattino o comunque non dopo un pasto abbondante o poco prima di andare a dormire. Quando non ci si allena, meglio comunque mantenersi: passeggiare, andare in bicicletta, ballare, sono esempi di attività che possono essere svolte ogni giorno.

Relax

Le strategie detox per prepararsi all’autunno riguardano anche la mente, non solo il corpo. Il detox mentale include un buon sonno, per riposare la mente, e un’attenzione particolare ai propri pensieri. Pensare bene aiuta a stare bene: pratiche di meditazione ed esercizi di respirazione possono aiutare a focalizzarsi meglio sul presente e a controllare pensieri ricorrenti sul passato e sul futuro che possono letteralmente intossicare la mente. Mente e corpo sono ovviamente interconnessi e quando qualcosa non va a livello mentale, si ripercuote anche a livello fisico e viceversa.

Rimedi naturali

Alcuni rimedi naturali possono svolgere un’azione detox, cioè a sostenere gli organi deputati a eliminare le tossine. Qualche esempio? Betulla, carciofo, cardo mariano, tarassaco, viola tricolore, bardana e curcuma, ma anche ortica e parietaria. Si tratta di piante che migliorano l’efficienza di fegato, reni e pelle nell’eliminare sostanze di scarto, spesso consigliate proprio durante i cambi di stagione. Si possono assumere sotto forma di tisana o altre preparazioni erboristiche, facilmente reperibili in erboristeria e in alcune farmacie.