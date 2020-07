Sale, cosa può accadere se ne mangi troppo

editato in: da

Tra le raccomandazione che vengono ripetute più spesso quando si parla di alimentazione sana, rientra il fatto di tenere sotto controllo l’apporto di sale. Per capire come mai eccedere è dannoso, è il caso di passare in rassegna le ripercussioni precise sulla salute. A seguito di un pasto con troppo sale, può per esempio accadere di sentirsi più gonfi a causa della ritenzione idrica.

Questo accade per un motivo ben preciso, ossia il fatto che i reni cercano di mantenere uno specifico rapporto sodio-acqua. Per farlo, trattengono acqua in modo da compensare l’eccessiva presenza di sodio. Un’altra conseguenza dell’eccesso di sale a tavola è l’incremento temporaneo della pressione sanguigna.

A tal proposito, è utile aprire una parentesi, facendo presente che alcune persone sono più sensibili di altre al sale. La sensibilità è influenzata da diversi fattori, tra i quali è possibile citare la genetica e le peculiarità ormonali. In generale , quando si è sensibili al sale è bene fare molta attenzione al suo apporto.

L’associazione tra assunzione di sodio e ipertensione è stata più volte al centro dell’attenzione scientifica. Degno di nota a tal proposito è una recensione pubblicata nel 2019. Questo lavoro di ricerca, che ha visto impegnati esperti dell’Università di Pavia, dell’Università di Parma, della Bicocca e dell’Istituto Auxologico di Milano,

I team in questione si sono concentrati sugli effetti di una diminuzione modesta ma prolungata del sale sulla pressione arteriosa, che risulta ridotta a prescindere da sesso e gruppo etnico. Gli esperti hanno altresì notato una diminuzione della morbilità e della mortalità per malattie cardiovascolari.

Proseguendo con gli effetti temporanei di un pasto con troppo sale, è impossibile non chiamare in causa la sete intensa. Da non trascurare sono pure le ripercussioni a lungo termine. In questo novero è possibile includere il già citato incremento della pressione sanguigna, così come il maggior rischio di cancro allo stomaco, suffragato da diverse testimonianze scientifiche. Tra queste, è possibile citare un altro studio italiano, risalente al 2014 e portato avanti da un’equipe dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Più che di studio è necessario parlare di revisione, lavoro scientifico che, a fronte dell’approfondimento dei dettagli di numerosi studi sperimentali, ha permesso di concludere che la riduzione progressiva dell’assunzione di sale può avere effetti positivi sul decremento di rischio di avere a che fare con i tumori a livello gastrico.

Facendo presente anche il fatto che consumare troppo sale aumenta il rischio a lungo termine di problemi cardiovascolari e morte prematura, concludiamo rammentando che le diete ricche di potassio possono aiutare a contrastare i danni dei regimi alimentari con troppo sodio e che, per avere consigli mirati su quanto sale assumere, è opportuno fare riferimento al proprio medico di fiducia.