Sinusite da incubo? Le cure termali ti vengono in soccorso

Fonte: Canva Design Avere problemi di sinusite

La rinosinusite, un’infiammazione delle mucose dei seni paranasali, affligge adulti e bambini con sintomi spesso debilitanti. Questa condizione, causata da una varietà di fattori come infezioni batteriche, esposizione a inquinanti ambientali e anomalie anatomiche, porta a congestione nasale, mal di testa, pressione facciale, diminuzione dell’olfatto e secrezioni mucose.

Tradizionalmente, il trattamento della rinosinusite ha fatto affidamento su farmaci, inclusi gli antibiotici, che possono essere sia inadeguati sia fonte di effetti collaterali. Tuttavia, un’alternativa naturale e efficace esiste: le cure termali, in particolare con l’acqua sulfurea di Tabiano. Queste terapie, che includono docce micronizzate naso-sinusali, inalazioni caldo-umide e humages, offrono un approccio olistico al trattamento della sinusite.

I Benefici delle Cure Termali

Le cure termali offrono vantaggi significativi per chi soffre di sinusite:

Riduzione dell’Infiammazione : L’acqua sulfurea ha proprietà antinfiammatorie naturali che riducono l’infiammazione dei seni paranasali.

Copertura dei sintomi dolorosi : applicando il protocollo termale due volte l’anno (normalmente in primavera e all’inizio della stagione fredda) si evita la sintomatologia dolorosa propria della sinusite

Valida alternativa alle cure farmacologiche: la terapia con acqua di Tabiano si traduce in minore dipendenza dalle cure farmacologiche a base di cortisone e antibiotici, prevenendo la resistenza e gli effetti collaterali associati al loro uso eccessivo.

Miglioramento della funzionalità respiratoria: attraverso Il deposito sulle mucose naso sinusali di alte concentrazioni di solfati, gas solfurei e micro particelle di calcio, magnesio e bicarbonati contenuti nell’acqua di Tabiano, si riduce l’infiammazione e la sintomatologia dolorosa ristabilendo l’equilibrio fisiologico delle stesse, migliorando la respirazione e il benessere generale.

Detersione e disinfezione dei seni paranasali: sciolgono e rimuovono il muco ristagnante e svolgono azione batteriostatica.

Come Funzionano le Cure Termali

I protocolli di 12 giorni prevedono irrigazioni nasali o docce micronizzate naso sinusali, inalazioni caldo umide o humages. Il percorso termale più idoneo viene indicato e prescritto dal Medico, previa visita specialistica ORL.

Milano Terme: Centro Medico termale cittadino di eccellenza nelle cure termali

Per coloro che sono impossibilitati a recarsi e soggiornare presso gli stabilimenti termali, Milano Terme offre protocolli da oltre trent’anni protocolli validati e si distingue come centro di medicina termale d’eccellenza. Grazie al suo personale medico specializzato e agli operatori termali abilitati, offre un approccio professionale e personalizzato al trattamento della sinusite. Questo centro storico non solo segue rigorosi standard di qualità ma si impegna anche nella ricerca e nell’innovazione per migliorare continuamente l’efficacia delle terapie offerte.

L’approccio terapeutico termale rappresenta una soluzione preziosa e sostenibile per il trattamento della sinusite, offrendo un’alternativa naturale ai tradizionali metodi farmacologici. Chi sceglie le cure termali per affrontare questo disturbo non solo migliora la propria qualità di vita ma contribuisce anche a promuovere un modello di cura più olistico e rispettoso dell’organismo.