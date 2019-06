Caldo torrido: i consigli salva vita di Coldiretti

editato in: da

I 12 cibi più ricchi di acqua per depurarsi

Caldo eccezionale e afa possono avere conseguenze negative sulla salute, specialmente per i soggetti più deboli come anziani e bambini

In Italia sono a rischio i quasi 4,3 milioni di anziani ultraottantenni che più di altri soffrono e devono essere aiutati a resistere alle alte temperature, soprattutto per la scarsa attitudine a bere.

È quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che i maggiori percoli per gli anziani, e non solo, sono rappresentati dai colpi di calore e la disidratazione, quando si alzano le temperature.

Bisogna seguire prima di tutto alcune regole di buon senso. Coldiretti ha stilato quindi un elenco:

ridurre al minimo le esposizioni ai raggi solari, specie nelle ore centrali della giornata,

vestirsi con abiti leggeri chiari di cotone o in altre fibre naturali,

fare docce tiepide,

stare in luoghi ombreggiati,

difendersi con un’alimentazione con acqua e cibi rinfrescanti come frutta e verdura di stagione, ricche di potassio, calcio e ferro, indispensabili per rinvigorire l’organismo e reintegrare acqua e sali minerali persi con l’eccessiva sudorazione.

La perdita di liquidi e di elettroliti è il rischio peggiore nelle giornate con picchi di temperatura, una condizione che rende le persone anziane a rischio di insufficienza renale acuta. Queste regole di buon senso valgono non solo per gli anziani, ma per tutti.