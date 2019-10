Bicarbonato e aceto di mele per combattere l’acidità di stomaco

editato in: da

L’acidità di stomaco è una condizione oggettivamente molto fastidiosa, che può fare la sua comparsa in diverse situazioni. Tra queste è possibile ricordare le ore successive a una cena particolarmente pesante. Come porre rimedio? Di soluzioni utili al proposito ne esistono diverse. Tra le più efficaci troviamo il bicarbonato e l’aceto di mele.

Il primo, come ricordato dagli esperti di Humanitas, dovrebbe essere assunto dopo un paio d’ore circa dal pasto critico. La sua efficacia riguarda l’attenuazione dell’acidità di stomaco, ma non solo. Il bicarbonato incentiva infatti la produzione di anidride carbonica, facendo in modo che si concretizzi nel migliore dei modi il naturale processo di assorbimento degli alimenti.

Prima di iniziare ad assumerlo è opportuno consultare il proprio medico curante, dal momento che può interferire con il processo di eliminazione da parte dei reni dei residui di alcuni presidi farmacologici. Se si sta seguendo una dieta povera di sodio è bene evitarne in generale l’assunzione. In ogni caso, risulta fondamentale non esagerare e non superare i due cucchiai.

Se si punta a contrastare l’acidità di stomaco con il bicarbonato, è ovviamente opportuno diluirlo in acqua e, come sopra ricordato, aggiungere un cucchiaio di aceto di mele. Cosa si può dire in merito a questo rimedio naturale? Innanzitutto che aiuta a bilanciare l’acidità delle pareti dello stomaco. Da non dimenticare è anche la sua capacità di sostituire con i probiotici il microbiota benefico che ha subito danni.

Per apprezzare al massimo gli effetti dell’aceto di mele è importante fare attenzione quando lo si acquista. Sono numerosi i brand che commercializzano questo prodotto. In molti casi, si ha però a che fare con un eccessivo livello di raffinazione. Alla luce di ciò, il consiglio è quello di orientarsi verso l’aceto di mele biologico, contraddistinto da un’alterazione minima delle sostanze che lo rendono benefico per la salute.

Concludiamo ricordando che contro l’acidità di stomaco si può agire anche a livello preventivo. Basilare a tal proposito è fare attenzione alla dieta, moderando l’assunzione di caffè, pomodori, alcolici, cioccolato fondente e bibite gassate. Molto importante è anche masticare lentamente ed evitare di sovraccaricare i meccanismi digestivi mangiando troppo. Per questo motivo, è consigliabile effettuare cinque pasti al giorno tra principali e spuntini.