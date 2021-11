Ci sono almeno cinque buone ragioni per allenarsi a casa e ottenere risultati: l’importante è partire col piede giusto e avere chiari gli obiettivi da raggiungere. Guidate dall’esperta Elisa Cappelli, per voi i piani di allenamento, di massimo 30 minuti, per addome, gambe, glutei e braccia, da eseguire quando e dove volete. E una serie di consigli pratici, dalla scelta degli attrezzi all’organizzazione degli spazi, che vi permetteranno di eseguire al meglio e con costanza gli esercizi.

