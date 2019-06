L’acqua fa dimagrire. Ma bisogna berne tanta #lodicelascienza

editato in: da

I benefici dell’acqua: fitness, depurazione e massaggi

Che bere tanta acqua faccia bene alla salute del nostro organismo si sa dalla notte dei tempi, ma berne tanta e spesso aiuterebbe anche a dimagrire. Diversi studi sostengono infatti, che l’assunzione di una certa quantità d’acqua aiuta a bruciare più calorie, perché andrebbe ad indurre la termogenesi, che favorisce la perdita di grasso corporeo.

Dimagrire bevendo: cosa dice la scienza

Stando ad una ricerca, l’aumento del metabolismo comincerebbe 10 minuti dopo aver bevuto e tutto il processo durerebbe circa 60 minuti, raggiungendo il culmine dopo 30-40, con la dispersione di circa 24 kcal.

Dopo aver bevuto mezzo litro d’acqua, il tasso metabolico di una persona adulta aumenterebbe del 24-30%. Un altro studio sulle donne in sovrappeso ha valutato gli effetti dell’assunzione di oltre 1 litro di acqua al giorno per un periodo di 12 mesi e i risultati hanno dimostrato che bevendo 1,5 litri di acqua al giorno, si potrebbe bruciare un extra di 17.400 calorie, per una perdita di grasso di oltre due chili. Dei risultati impressionanti, se si calcola che nessuna di loro ha dovuto modificare il proprio stile di vita e ci hanno guadagnato constatando una riduzione dell’indice di massa corporea, del girovita e del grasso corporeo.

Lo studio ha però dimostrato che l’aumento del tasso metabolico è diverso negli uomini e nelle donne: nei primi, l’aumento del metabolismo comporterebbe un maggior dispendio di lipidi, nelle donne invece, ci sarebbe un maggiore dispendio di glucidi.

Anche la temperatura dell’acqua è un fattore importante nella perdita di peso. Quando si beve acqua fredda, il corpo utilizza calorie extra per riscaldarla fino al raggiungimento della temperatura corporea. Pensate che circa il 40% dell’aumento del consumo di calorie è causato dal riscaldamento dell’acqua ingerita, da parte del corpo, da 22 a 37 C°.

Quanta acqua bisogna bere?

Ma alla fine, quanta acqua bisognerebbe bere? La maggior parte degli esperti raccomanda di consumarne almeno 2 litri al giorno, tuttavia, la quantità giusta dipende da individuo ad individuo. Ad esempio chi svolge una regolare attività fisica ha bisogno di bere più acqua di chi è meno attivo.

Ricordate inoltre, che la maggior parte dei liquidi introdotti nel nostro organismo proviene anche dagli alimenti, come frutta, verdura, tè e succhi di frutta.