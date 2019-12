A Natale, regala i cibi che fanno bene alla salute

editato in: da

Una piantina di peperoncino, e ancora del buon olio extravergine di oliva, cioccolata, frutta secca, biscotti, pandori artigianali o un profumatissimo caffè. Acquistare un dono natalizio consapevoli del fatto che attraverso quel piccolo gesto stiamo supportando una buona causa fa bene al cuore, ma soprattutto alla salute. Sono tante, infatti, le organizzazioni non profit che ogni anno mettono a disposizione dei loro sostenitori prodotti alimentari dalle spiccate proprietà benefiche per la salute che, una volta acquistati, doneranno a loro volta speranze di cura a molte altre persone.

Boules di cioccolato

La lattina solidale con bonbon di cioccolato alla crema di nocciola di EMERGENCY è un regalo all’insegna del riciclo. La lattina, infatti, si può trasformare in portapenne, in salvadanaio o più, semplicemente, in porta oggetti. La cosa più importante è che con questo regalo potrai sostenere i progetti di EMERGENCY: questo è il messaggio che compare sulla lattina, ed è questo che la rende così speciale!

EMERGENCY è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Con il tuo acquisto aiuterai l’associazione a continuare a offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità a chi ne ha bisogno.

Contributo minimo: € 9

Olio extravergine di oliva

Ogni anno in Italia si ammalano di cancro circa 1.400 bambini e ragazzi fino a 14 anni e 800 adolescenti di 15-18 anni, ma grazie agli straordinari progressi raggiunti da medici e ricercatori, l’82% dei bambini e l’86% degli adolescenti è in vita cinque anni dopo la diagnosi. Per molti piccoli pazienti che soffrono di malattie rare e ancora difficili da curare mancano però terapie specifiche, formulate sulla base di studi dedicati. Per questo AIRC, solo nel 2019, ha destinato alla ricerca sui tumori pediatrici oltre 6 milioni euro per circa 70 progetti e borse di studio, con l’obiettivo di sviluppare terapie sempre più efficaci, personalizzate e meno tossiche per i piccoli pazienti.

Puoi sostenere i progetti dell’associazione acquistando una bottiglia da 500 ml di olio extravergine 100% italiano estratto a freddo, dal gusto fruttato e leggero. È il risultato della collaborazione fra Fondazione AIRC e Italia Olivicola, la prima organizzazione della produzione olivicola italiana con più di 250mila soci aderenti in 15 Regioni per un totale di 56 Organizzazioni di produttori sul territorio.

Contributo minimo € 15,00

Pianta di peperoncino

La pallina natalizia ecologica di Komen Italia è un pensiero importante per sostenere concretamente la lotta ai tumori del seno e aiutare l’associazione a sviluppare nuovi progetti per migliorare la salute delle donne. Una volta aperta e annaffiata, nella decorazione ecologica germoglierà una piantina di Non ti scordar di me o di Peperoncino. È possibile acquistare i prodotti in una delle sedi Komen o negli spazi solidali che l’associazione organizza nel periodo natalizio, e quest’anno anche direttamente online.

Contributo minimo € 5

Cuori di biscotto

Cuori di biscotto con arance di Sicilia, dai profumi agrumati e sfiziosi, prodotti in esclusiva per Fondazione Telethon dalla storica pasticceria artigianale genovese Grondona. I biscotti mantengono la tradizionale forma del cuore e sono l’ideale per una gustosa merenda o per la prima colazione. Contenuti in una scatola di latta arancione, elegante, curata nel dettaglio, che può diventare un oggetto da collezione o una confezione regalo originale. Scegli di fare la differenza al fianco di molti bambini affetti da una malattia genetica rara con un dono di cuore.

Contributo minimo € 12

Scatola di Natale con panettone, caffè e torrone

Il kit con i prodotti alimentari di Medici Senza Frontiere contiene una confezione da 250 grammi di caffè macinato moka 50%, arabica 50% robusta, un torrone alle mandorle con zenzero e limone da 80 grammi e un panettoncino con gocce di cioccolato da 100 grammi.

Medici Senza Frontiere è un’organizzazione non profit che ogni giorno cura migliaia di persone in tutto il mondo colpite da conflitti, epidemie, catastrofi naturali o escluse dall’assistenza sanitaria.

Con un contributo minimo € 19 ad esempio, donerai a 25 bambini il vaccino contro il morbillo, malattia che in molti paesi del mondo ancora uccide.

Frutta zuccherata

La nuova Arbanella solidale Noberasco è un’edizione limitata composta da un assortimento di frutta disidratata zuccherata dedicata alla Fondazione Paideia, che dal 1993 offre un aiuto concreto a bambini e famiglie in difficoltà. Un regalo sfizioso, elegante e colorato (zenzero, arancia, pomelo, zucchero – vaso di vetro da 400 g). Quest’anno l’intero ricavato della campagna natalizia (100%) sarà dedicato a offrire accoglienza, sostegno e momenti felici ai bambini e alle famiglie del Centro Paideia, un polo d’eccellenza nella riabilitazione infantile e uno spazio di inclusione e socializzazione per tutte le famiglie.

Contributo minimo € 28

Pandoro artigianale

Il Natale di LILT Milano è tradizionalmente dedicato ai bambini. La campagna di quest’anno, in particolare, sostiene le attività di gioco e studio offerte dall’associazione nel reparto di Pediatria dell’Istituto Tumori di Milano, con l’obiettivo di aiutare a creare un ambiente il più possibile sereno e familiare per i giovani pazienti e le loro famiglie. Il pandoro artigianale è incartato a mano.

Contributo minimo € 20