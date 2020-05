Trucco lampone duochrome: una tonalità vitaminica da sfoggiare con la bella stagione

editato in: da

La bella stagione è finalmente arrivata e con essa la voglia di colore, non solo sui vestiti, ma anche nel makeup. E se i rossetti rossi e fucsia sono un must di tutto l’anno, sugli occhi tendiamo a prediligere toni neutri o più scuri durante la stagione invernale, per poi dare libero sfogo al colore con l’arrivo del primo caldo.

Per il trucco occhi primavera estate 2020 provate il color lampone, vitaminico e saturo, perfetto per far risaltare gli occhi verdi ma sgargiante ed allegro su qualsiasi tonalità di occhio. E per renderlo ancora più particolare, provate una sfumatura duochrome, ricca di riflessi e dall’effetto bagnato.

Per questo video ho usato la palette Nabla Cosmetics Cutie Palette Wild Berry, con tonalità rosate e rossicce che ben si sposano con questo look e che contiene varie tonalità dall’effetto glossy e duochrome. Tanto mascara ed un rossetto nude, l’Extreme Velvet 202 Free Spirit di Mesauda Milano completano il look, che diventa super colorato ma estremamente intenso.