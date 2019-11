Trucco Halloween veloce con prodotti facili da reperire: ecco come realizzarlo

editato in: da

Invito di Halloween dell’ultimo minuto? Niente paura! Scoprite in questo video come realizzare un trucco per la serata più spaventosa dell’anno, utilizzando solo prodotti che già avete in casa, nella vostra makeup bag! Non ci credete? Vi basteranno ombretti viola, nero, un rossetto rosso e del gloss. Guardare per credere!

Per questo makeup ho utilizzato la palette Mesauda Glam’Eyes , che contiene un nero con glitter verdi, che ho applicato sopra l’ombretto liquido Liquid Fairy Lights di Pixi Beauty, facente parte del Lit Kit Night.