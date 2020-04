Trucco colorato? Sì, con il makeup pastello verde menta

editato in: da

Il trend per la primavera/estate 2020 è il pastello, sia per l’abbigliamento ma, soprattutto, in fatto di makeup. Via libera a trucchi colorati, ma scegliendo nuances chiare e delicate, che rendono il look sognante ma davvero particolare. Come ad esempio questo makeup pastello verde menta, realizzato utilizzando il rossetto liquido Ever 82 Ausangata Ice e l’ombretto 145 Mint Green, entrambi di We Makeup aggiungendo poi un tocco di verde duochrome per creare un punto luce.

Sicuramente una proposta particolare per non passare inosservati o per dare una svolta colorata ad una giornata un po’ grigia!