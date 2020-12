editato in: da

Natale è dietro l’angolo e la voglia di spirito natalizio non ci abbandona, neanche in quest’anno particolare. Se cerchi un makeup perfetto per festeggiare, che tu sia con conviventi o che tu voglia semplicemente un pizzico di normalità, ecco un trucco perfetto per le feste, sui toni del blu e argento. Semplice da realizzare, ho utilizzato la palette Glitter’s Eve di Cosmyfy che contiene tanti colori con cui è possibile giocare, per creare nuove combinazioni.

Buon Natale e felice anno nuovo!