Quanta acqua bevi ogni giorno?

Parlare di bellezza significa, per forza di cose, toccare anche l’argomento idratazione. Dal momento che il nostro esclusivo format video #fattibella con Diletta è nato proprio con lo scopo di carpire il maggior numero possibile di segreti beauty della splendida conduttrice siciliana, abbiamo chiesto alla Leotta quanta acqua beve ogni giorno.

La ventottenne catanese, star della radio e della tv, nel corso della chiacchierata che abbiamo fatto a casa sua ci ha specificato che ogni giorno beve davvero tanta acqua. Diletta Leotta ha l’abitudine di portare con sé una bottiglia da un litro e mezzo anche perché, quando è in radio, le capita di parlare spesso (è in onda anche per due ore di seguito).

In questi casi idratarsi è cruciale motivo per cui, come già ricordato, Diletta Leotta beve tantissima acqua e ha sempre con sé l’occorrente per far fronte alla sete. A suo avviso, ogni giorno beve almeno 2 o 3 litri d’acqua. Rimanendo sempre nell’ambito dei consigli per idratarsi le abbiamo chiesto informazioni se le piacciano o meno le tisane.

Cosa ci ha risposto? Che le assume spesso, che le piacciono molto e che le gradisce soprattutto d’inverno. Nei mesi più freddi dell’anno ama in particolare bere camomilla e che il luogo che preferisce per concedersi questa piccola coccola quotidiana è il divano del suo salotto, lo stesso che potete vedere in questo e altri video e attorno al quale si è creata un’atmosfera a dir poco piacevole il giorno in cui l’abbiamo intervistata.

Abbiamo passato con Diletta Leotta un pomeriggio molto gradevole a parlare di trucchi beauty prendendo in esame diversi aspetti. Le abbiamo chiesto come rigenera la pelle quando rincasa dai numerosi impegni di lavoro, ma anche quali siano le sue acconciature preferite. Abbiamo cercato di scoprire cosa tiene nel beauty ma anche quale sia il suo colore naturale di capelli.

Non potevamo non farle almeno una domanda sull’acqua, vero e proprio elisir di bellezza (e di salute, dato il ruolo che ricopre nello smaltimento delle tossine). La sua risposta ci ha ricordato ancora una volta che bere tanto è fondamentale se si ha intenzione di sfoggiare una pelle luminosa ed elastica.