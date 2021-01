Makeup fucsia e giallo, un’accoppiata colorata ma facile da portare

editato in: da

Cosa c’è di meglio di un po’ di colore per contrastare le giornate grigie invernali?

Un makeup facile da realizzare ma pieno di brio grazie al fucsia sfumato nella piega dell’occhio, un ombretto duochrome con riflessi rosa, azzurri e ghiaccio per un effetto bagnato e glossy e un punto luce giallo all’interno dell’occhio. Un look particolare ma facile da portare, adatto agli occhi verdi ma non solo, perfetto per chi ama i trucchi con colori più inusuali ma non sa come indossarli. Tutti gli ombretti per la realizzazione del makeup fanno parte della palette Basic Witch di Juno.