Ancora indecisa sul look per queste feste? Per Natale e Capodanno prova un look verde ed oro, colori perfetti per la stagione. Bastano pochi ombretti, un po’ di glitter per accendere di luce il makeup degli occhi ed un rossetto rosso, magari metallizzato, per un look perfetto per il cenone o per il pranzo di Natale!

Elaborato a vedersi, ma facile da realizzare!