Quali trattamenti SPA fa Diletta Leotta durante i suoi viaggi?

Diletta Leotta viaggia molto sia per lavoro, sia per vacanze personali e, quando può, si coccola con trattamenti SPA. Quando l’abbiamo incontrata nella sua casa milanese per il format #fattibella con Diletta, una serie di video esclusivi girati con lo scopo di carpire alcuni tra i suoi principali segreti beauty, ci ha confessato che sperimenta sempre i trattamenti SPA degli hotel presso cui soggiorna, anche durante le trasferte di lavoro.

Durante la piacevole chiacchierata nel suo nuovo appartamento milanese – la bellissima conduttrice risiede in uno dei quartieri più esclusivi e avveniristici del capoluogo lombardo – ci ha raccontato una situazione specifica, parlando del soggiorno presso un hotel sardo nel corso del quale ha avuto la possibilità di entrare in una grotta di sale.

La bionda conduttrice di DAZN, che spegnerà 29 candeline il prossimo 16 agosto, consiglia a tutti questa esperienza, un vero e proprio toccasana per il benessere del corpo. Ovviamente i trattamenti SPA che prova nel corso dei suoi viaggi sono molti di più! Diletta Leotta, che ha appena trascorso le feste dividendosi tra famiglia e vacanze esotiche, quando può si dedica anche a sauna e bagno turco (per quest’ultimo, come ci ha svelato lei stessa, ha una particolare predilezione).

La Leotta, che sorprende non solo per la sua bellezza ma anche per la sua ironia, ha scherzato sulla passione che ha per le SPA dicendo che “Appena entro negli hotel si spaventano tutti perché prenoto sempre un sacco di trattamenti”.

Per eliminare le tossine accumulate nel corso delle lunghe giornate di lavoro Diletta ha anche un altro segreto che non implica i viaggi. Di cosa si tratta? Del semplice fatto di riposarsi sul divano del suo bellissimo salotto non appena entra in casa. Come darle torto? Per rigenerarsi nei momenti liberi conta tantissimo anche il fatto di ritagliarsi qualche minuto per sé a prescindere da dove ci si trova.

Come dimostra l’esempio della conduttrice siciliana – che sfoggia una bellezza invidiabile sia sui social, sia dal vivo – anche la propria casa può rappresentare un luogo speciale per riposarsi lasciandosi alle spalle lo stress della giornata, con ovvi vantaggi per la bellezza e la forma fisica.