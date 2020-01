Come rigeneri la pelle a fine giornata?

editato in: da

Per la nostra pelle è importante ogni momento della giornata. Quando, archiviati tutti gli impegni lavorativi e familiari, ci si prepara ad andare a dormire, è fondamentale trattarla in modo da garantirle il massimo del nutrimento e dell’idratazione.

Questo Diletta Leotta lo sa bene! Le abbiamo chiesto informazioni in merito durante la chiacchierata che abbiamo fatto nella sua bellissima casa milanese – la conduttrice vive in uno dei quartieri più cool di Milano – in occasione delle riprese del nostro format video esclusivo #fattibella con Diletta, un viaggio alla scoperta dei segreti beauty di una delle donne più affascinanti dello spettacolo italiano.

Dopo averle chiesto come gestisce l’allenamento, quali sono i colori di smalto che ama di più e quali trattamenti SPA preferisce quando è in giro per il mondo per lavoro, abbiamo cercato di saperne di più su come rigenera la pelle a fine giornata.

La conduttrice di DAZN ha sottolineato che, quando arriva a casa la sera in periodi caratterizzati da impegni particolarmente stressanti, si concede una maschera idratante o purificante (ne utilizza diverse, tutte rigorosamente naturali).

Durante i momenti passati assieme – nel corso dei quali abbiamo avuto modo di apprezzare anche la sua simpatia oltre alla sua bellezza – ha ironizzato spiegandoci che si augura che nessuno dei suoi amici la veda in queste situazioni o che venga a citofonare a casa sua perché se no “si spaventerebbe moltissimo”.

Non c’è che dire: quando si tratta di bellezza, la splendida conduttrice, che tra pochi giorni calcherà il palco di Sanremo per la 70esima edizione del Festival, non lascia proprio nulla al caso. La pelle, come abbiamo già ricordato, deve infatti essere curata dalla mattina fino a quando ci si corica, scegliendo i prodotti giusti per ogni fase che attraversa durante la giornata. In questo modo, le si dà modo di rigenerarsi in maniera efficace.

L’approccio di Diletta Leotta, che sceglie maschere ad hoc soprattutto nei momenti di particolare stress lavorativo (situazione che si riflette anche sulla bellezza della pelle), ci ricorda ancora una volta che l’impegno e la costanza nella cura di sé, anche attraverso piccole coccole quotidiane come appunto il farsi una maschera, ripagano tantissimo sia sul breve, sia sul lungo termine!