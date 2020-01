Quali sono i tuoi punti di forza?

editato in: da

Il nostro esclusivo format video #fattibella con Diletta ci ha permesso di approfondire nel dettaglio i segreti dietro all’immagine della conduttrice 28enne. La chiacchierata che abbiamo fatto con lei nel salotto della sua nuova casa milanese ci ha viste porre diverse domande. Abbiamo per esempio chiesto alla splendida catanese, che sarà presto al fianco di Amadeus sul prestigioso palco di Sanremo, quale sia il suo principale punto di forza.

Cosa ci ha risposto? Che a suo avviso è la semplicità. Ha altresì specificato che spesso tutto questo dall’esterno non si vede in quanto “l’involucro è molto strutturato dal trucco, dai capelli etc.”. Dietro al look super glamour – sempre perfetto in ogni occasione – c’è però sempre la ragazzina di Catania che correva sugli scogli assieme ai cugini durante le estati ad Aci Trezza (località famosa anche per il mito di Polifemo).

Non possiamo che darle ragione! Diletta Leotta, che da anni è una delle conduttrici sportive più apprezzate del panorama italiano, è una ragazza simpaticissima e alla mano. Come già accennato, abbiamo passato un intero pomeriggio assieme a lei nel salotto della sua casa milanese.

Qui, in un’atmosfera rilassata e amichevole e con vista (stupenda) su uno dei quartieri più cool dell’intera città, abbiamo parlato di bellezza, di benessere fisico e non solo e di trucchi semplici ma a dir poco efficaci per prendersi cura della pelle e dei capelli quando il tempo è poco e gli impegni sull’agenda abbondano.

Le abbiamo chiesto come si allena, quali siano i trattamenti SPA che preferisce quando viaggia e quali smalti ami di più (scoprendo una curiosità molto interessante su come gestisce questi cosmetici).

Ci siamo trovate davanti sì una delle donne più affascinanti dello spettacolo italiano, ma prima di tutto una ragazza di 28 anni che, sempre all’insegna della genuinità e dell’entusiasmo, si destreggia tra tantissimi impegni lavorativi e non solo, trovando sempre il tempo per prendersi cura della sua bellezza.

Non importa che si tratti di una sessione in palestra o di una maschera rigenerante a fine giornata: quello che conta è amarsi e dedicarsi, proprio come fa Diletta Leotta, piccoli gesti quotidiani che portano a grandi risultati.