Cosa non può mai mancare nel tuo beauty?

Cosa non può mancare nel tuo beauty? Nel corso delle riprese del nostro esclusivo video format #fattibella con Diletta abbiamo fatto anche questa domanda alla splendida conduttrice catanese, volto inconfondibile di alcuni tra i più seguiti programmi sportivi della tv italiana.

Cosa ci ha risposto? Che nel suo beauty si può sempre trovare un mascara, cosmetico dal fascino intramontabile e fondamentale per creare look sensuali e glamour, una terra e un lip gloss. Quest’ultimo è essenziale per dare luce a un punto del viso che ha un ruolo essenziale nel definire la bellezza, ossia le labbra. Il suo utilizzo è basilare soprattutto dal punto di vista dell’idratazione, aspetto che non deve mai essere messo in secondo piano in qualsiasi stagione dell’anno.

Diletta Leotta – che ci ha illustrato i suoi principali segreti beauty parlando anche di trattamenti per rigenerare la pelle a fine giornata, di colori dello smalto e di hair style – tiene nel suo beauty prodotti davvero utili!

La conduttrice sportiva, che ha ereditato il suo fascino dalla mamma Ofelia a cui è molto legata, con questi consigli ci ricorda che, quando si tratta di prendersi cura della propria bellezza, non c’è bisogno di esagerare con il numero di prodotti utilizzati. Bastano pochi essential ma di qualità.

Ovviamente alla base deve esserci una beauty routine adeguata. Diletta Leotta, come ci ha ricordato sempre nel corso della chiacchierata che abbiamo avuto il piacere di fare con lei nella sua bellissima casa milanese nel cuore più cool e avveniristico del capoluogo lombardo, tiene molto a questo aspetto, scegliendo prodotti specifici a seconda del momento della giornata.

Con questo straordinario mix, ossia coniugando beauty routine di qualità finalizzata ad aiutare la pelle a rigenerarsi e utilizzo di ottimi cosmetici da portare sempre con sé (il beauty è compagno fedele di ogni donna non solo durante i viaggi, ma anche quando ci si destreggia tra i vari impegni della giornata), i risultati arrivano!

Diletta Leotta, che stupisce sia sui seguitissimi profili social sia in tv con una bellezza frutto della generosità di madre natura ma anche di dettagli curati quotidianamente e in maniera impeccabile, ne è la riprova concreta.