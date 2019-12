editato in: da

Come fa a mantenersi in linea Diletta Leotta? Guardando le foto social della celebre conduttrice sportiva, classe 1991, è impossibile non porsi questa domanda. Noi gliel’abbiamo fatta dal vivo, durante una piacevole chiacchierata nel salotto di casa sua in occasione delle riprese per il format video #fattibella con Diletta.

La Leotta – che dal vivo conferma la bellezza che si vede in tv e online oltre a stupire con un’oggettiva simpatia – ha subito specificato di essere una buongustaia, di amare il cibo mediterraneo e di apprezzarlo soprattutto quando torna nella sua meravigliosa terra di origine, ossia la Sicilia (la conduttrice è nata a Catania).

Tra i piatti a cui non riesce a rinunciare ci sono le lasagne cucinate dalla madre (la signora Ofelia Castorina, che vive in Sicilia, è bella come la figlia e compare spesso sui social assieme a Diletta, con la quale ha un ottimo rapporto).

Per non rinunciare ai cibi che più ama, Diletta Leotta ha dichiarato di impegnarsi per tenersi in forma e di allenarsi con frequenza. Durante la chiacchierata nella sua dimora milanese – come abbiamo già ricordato, Diletta vive in una delle zone più esclusive del capoluogo lombardo – la conduttrice ha messo in primo piano un binomio molto importante, evidenziando che è abituata a “mangiare ma allenarsi”.

Non si può che approvare il suo mood: il cibo è infatti un piacere senza eguali e, parliamoci chiaro, quello siciliano, eccellenza di una terra ricca di storia, è davvero speciale! Chi, come la Leotta, ha la possibilità di gustarlo spesso sa bene quanto sia buono. Ovviamente è anche calorico ma, come si può vedere grazie all’esempio di Diletta, se ci si allena con costanza non ci sono problemi.

Nel suo caso, ribadiamo, la natura ha fatto tanto (basta vedere la mamma e l’affascinante fratello maggiore e socio in affari, il chirurgo estetico Mirko Manola). La cura del corpo ha però un ruolo altrettanto importante. Come abbiamo avuto modo di scoprire, Diletta la mette in atto ricorrendo allo yoga, perfetto sia per migliorare la forma fisica, sia per rilassarsi.

La conduttrice e influencer ama molto anche andare in palestra e, impegni lavorativi permettendo, cerca di recarvisi due volte alla settimana per un’ora di allenamento. I risultati eccellenti di questo impegno sono sotto gli occhi di tutti!