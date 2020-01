Quale colore dei capelli preferisci?

editato in: da

Grazie al nostro esclusivo video format #fattibella con Diletta abbiamo avuto la fortuna di esplorare nel dettaglio i segreti di bellezza della conduttrice catanese, facendole numerose domande. Le abbiamo chiesto qualche informazione sul colore dei capelli che preferisce, scoprendo che, per esempio, se dovesse svegliarsi con la capigliatura castana o nera avrebbe “delle crisi d’identità profondissime”.

Abbiamo approfondito ulteriormente la situazione e, per esempio, le abbiamo chiesto il suo punto di vista su colori come il rosa e l’azzurro, domandandole se mai li proverebbe. La risposta? Un chiarissimo “mai”.

L’unica eccezione che Diletta Leotta contempla in questo frangente è legata al fatto di indossare una parrucca per un pomeriggio o una sera. In quel caso, a suo avviso, la cosa sarebbe divertente. Di cambiare il suo colore di capelli però non se ne parla! Una cosa indubbiamente interessante che ci ha detto è che lo stesso vale per la lunghezza. In effetti da quando è famosa l’abbiamo sempre vista più o meno con la lunghezza che sfoggia oggi, alternativa che si presta a numerose acconciature.

Non c’è che dire: la Leotta ha le idee molto chiare sul suo hair style! Basta guardare le sue foto social e le immagini delle apparizioni in tv per rendersi conto che la conduttrice catanese ha fatto del capello biondo con le onde una peculiarità identificativa della sua immagine.

Amante sia del mosso che sfoggia quasi sempre, sia dei capelli lisci (in questo caso, si tratta di un’acconciatura che sceglie soprattutto quando è vestita elegante o quando deve valorizzare un abito particolarmente importante), Diletta Leotta cura molto il suo colore.

Come ci ha rivelato nel corso della bellissima intervista che abbiamo fatto nel suo salotto di casa – e in occasione della quale abbiamo scoperto la sua travolgente simpatia – ogni 2/3 mesi va dal parrucchiere a sottoporsi a trattamenti per mantenere il biondo luminoso (si tratta infatti di un colore che tende a spegnersi un po’).

Al biondo, che ha scelto al posto del suo naturale castano, è chiaramente molto affezionata e ha intenzione di rimanere su questa linea! Non possiamo che comprenderla, dato che si tratta di un colore che le dona tantissimo a prescindere dall’outfit scelto.