Per i capelli ti affidi solo a dei professionisti o fai anche da te?

Parliamoci chiaro: quando si chiamano in causa i capelli, si inquadra un dettaglio fondamentale per la bellezza femminile, a prescindere dall’età. Diletta Leotta, una delle donne più affascinanti dello spettacolo italiano, ha dei capelli a dir poco sorprendenti in ogni occasione!

Tutto merito dell’impegno con cui li cura o c’è lo zampino di qualche bravo professionista? Durante la chiacchierata che abbiamo avuto il piacere di fare con lei nel suo salotto nel cuore più lussuoso di Milano, abbiamo cercato di carpire anche questo segreto per il nostro esclusivo format #fattibella con Diletta.

Cosa ci ha risposto? Ha spiegato che procede da sola nella cura dei capelli, che fa “dei casini pazzeschi” ma che, piano piano, sta imparando da sola a farsi “qualche boccoletto”. Ha altresì affermato che non è il risultato che vorrebbe e che, quando presenta in radio, si impegna per fare delle pieghe molto semplici – non ha voluto utilizzare il termine “acconciature” – ma che fa tutto da sola.

Anche se dietro al suo hair style non sempre c’è un professionista, il risultato è davvero ottimo. Per rendersene conto basta guardare il profilo Instagram della bellissima conduttrice siciliana, con foto che riguardano sia i momenti di lavoro, sia quelli privati. In tutti i casi, non importa che si parli di boccoli o di capelli lisci, Diletta Leotta sfoggia una chioma perfetta.

Dopotutto molte volte basta mettere amore in quello che si fa, consapevoli che la cura del corpo è questione di piccoli momenti quotidiani e che anche i capelli vogliono la loro parte. Questo Diletta Leotta a quanto pare lo sa molto bene e i suoi meravigliosi capelli biondi lo dimostrano!

La bellissima conduttrice di DAZN, che compirà 29 anni il prossimo 16 agosto e che è prossima a calcare il prestigioso palco di Sanremo, non lascia nulla al caso quando si tratta di bellezza! Grazie al format #fattibella con Diletta abbiamo avuto modo di scoprirlo concretamente, andando oltre alle riprese tv e ai social per parlare con la diretta interessata.

Abbiamo chiacchierato con lei parlando di manicure, di trattamenti SPA in giro per il mondo e sì, anche di capelli, cercando, come avete appena visto, di capire a quali segreti ricorrre quando deve prepararsi ai numerosi impegni che caratterizzano le sue giornate!