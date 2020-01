Come fai ad avere una pelle così perfetta?

editato in: da

Come ben si sa, la bellezza della pelle è messa a dura prova non solo dall’età, ma anche dallo stress e dai fattori ambientali. Per averla sempre splendente, idratata ed elastica è importante sottoporsi a trattamenti mirati e usare prodotti di qualità. Diletta Leotta, che abbiamo intervistato per il nostro esclusivo format #fattibella con Diletta, lo fa e sceglie creme specifiche a seconda dei momenti della giornata.

Intenzionate ad approfondire ulteriormente i segreti dietro al suo incarnato impeccabile, le abbiamo chiesto se ci sia o meno anche lo zampino della genetica. Cosa ci ha risposto la bellissima conduttrice catanese? Che sua mamma e sua nonna sono bellissime e che hanno una pelle incredibile. Del fascino della prima, Ofelia Castorina, eravamo già al corrente dato che la signora è presente su Instagram e viene spesso immortalata nelle foto della figlia.

Diletta Leotta – che è molto legata alla sua famiglia – spera di aver preso da loro per quanto riguarda la capacità della pelle di mantenersi splendida nel corso degli anni. La cosa è molto probabile dato che, secondo quanto ci ha rivelato nel corso della piacevolissima chiacchierata che abbiamo fatto nel salotto della sua casa milanese, anche le sorelle si mantengono molto bene.

Ci ha però tenuto a ribadire che sono soprattutto la madre e la nonna ad essere “molto fortunate” e a sottolineare che spera davvero di aver preso da loro. A suo avviso, la bellezza della sua pelle è un mix di genetica e di impegno quotidiano. A tal proposito ha chiamato in causa un aspetto cruciale, ossia l’alimentazione. Diletta Leotta ha giustamente ricordato che è fondamentale per avere un volto sempre disteso e per “sembrare sempre giovane”.

Non possiamo che darle ragione! L’alimentazione sana è un’alleata a dir poco preziosa della bellezza della pelle che, come già accennato, è soggetta non solo alla perdita di tono che sopraggiunge naturalmente con l’età, ma anche ai danni provocati dall’inquinamento ambientale e dallo stress che, molto spesso, caratterizza le nostre giornate.

La genetica conta – per rendersene conto, nel caso di Diletta Leotta, basta vedere le foto social assieme alla madre – ma, ricordiamolo bene, senza la giusta attenzione a tavola e al momento della beauty routine è molto difficile vedere risultati!