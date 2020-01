Segui una dieta particolare?

editato in: da

Diletta Leotta, una delle donne più belle del mondo dello spettacolo, segue diete particolarmente restrittive? Nel corso dell’intervista che le abbiamo fatto nel salotto della sua casa milanese per l’esclusivo format #fattibella con Diletta le abbiamo posto anche questa domanda. Cosa ci ha risposto? Che generalmente non le segue.

Ci ha inoltre tenuto a sottolineare che, quando è da sola a casa e non ha ospiti i genitori dalla Sicilia (entrambi molto bravi a cucinare), non si dedica molto impegno ai fornelli. Mette in tavola dei piatti abbastanza semplici e, come dichiarato sempre durante la piacevolissima chiacchierata che è andata in scena nel suo salotto affacciato su uno dei rioni più cool del capoluogo lombardo, ha un frigorifero “quasi vuoto”. Ha altresì sottolineato che, per fortuna, esistono vari servizi di food delivery che permettono di ricevere il cibo a casa e che lei li utilizza spesso.

Conduttrice televisiva e radiofonica, influencer e a giorni co-conduttrice – assieme ad altre donne del mondo della tv e del giornalismo – del Festival di Sanremo, Diletta Leotta è un esempio di come la bellezza sia un mix di generosità di madre natura e impegno quotidiano.

Nel corso dell’intervista per il nostro format video le abbiamo fatto diverse domande sui suoi trucchi beauty, venendo per esempio a scoprire che ama le leccornie della sua terra – in particolare le lasagne cucinate dalla madre Ofelia – e che si allena sia con un personal trainer, sia da sola. Diletta Leotta, che sfoggia un fisico a dir poco perfetto, cerca di allenarsi almeno 2/3 ore a settimana, lavoro permettendo.

Come ben si sa, la splendida catanese è impegnata su più fronti e non sempre il tempo per dedicarsi alla propria bellezza in questi casi è sufficiente. Quello che conta è però riuscire, al netto dell’agenda spesso piena, a dedicarsi piccole cautele che portano a grandi risultati. Qualche esempio?

Anche solo il fatto di concedersi una maschera rigenerante e idratante alla fine della giornata aiuta tantissimo! Cosa dire poi dell’attenzione all’idratazione costante dell’organismo (Diletta Leotta porta sempre con sé una bottiglia d’acqua da un litro e mezzo)? Che si tratta di scelte in grado di fare una grande differenza quando si parla di cura della propria bellezza!