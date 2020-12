Blu notte e verde oliva, l’accoppiata di colori da provare

editato in: da

Colori freddi e intensi per questo halo smokey eyes, un trucco sfumato che combina due colori, caratterizzato dallo scurire l’angolo esterno e interno e lasciare più chiara e brillante la parte centrale della palpebra, sia superiore che inferiore. Per questo makeup ho scelto di abbinare un blu notte scuro ed opaco, a contrasto con il verde oliva brillante del centro, per creare un gioco non solo di colori, ma di texture diverse. Il risultato? Uno sguardo magnetico ma luminoso, grazie al colore più chiaro e metallizzato al centro. La palette utilizzata per tutto il makeup è la Rock Romance di Mesauda Milano, caratterizzata da nuances neutre ma anche intense e vibranti, come quelle servite per realizare il look.