Qual è la tua beauty routine?

Che beauty routine segue Diletta Leotta? Non potevamo non farle anche questa domanda! Grazie al nostro esclusivo format video #fattibella con Diletta abbiamo infatti avuto la possibilità di scoprire alcune delle abitudini che le permettono di essere così bella e ci siamo soffermati chiaramente anche sulla beauty routine.

Durante la chiacchierata nella sua stupenda casa milanese – Diletta Leotta abita in uno dei più avveniristici quartieri della città – ci ha innanzitutto ricordato che la sua beauty routine si basa non sulle stagioni ma sulle singole giornate. La bellissima conduttrice sportiva, che salirà presto sul palco di Sanremo, utilizza una crema giorno, una crema notte e un contorno occhi.

Questi prodotti sono la base della sua routine di bellezza sia in inverno, sia durante le stagioni più calde dell’anno. Durante le ore di luce utilizza la crema da giorno e, quando arriva la notte, utilizza un prodotto dall’azione un po’ più forte.

La conduttrice di DAZN, che spegnerà 29 candeline nel mese di agosto, ha fatto inoltre presente che, quando si parla di prodotti di bellezza per la notte, è importante utilizzare creme in grado di aderire alla perfezione alla pelle. Anche se non ce ne rendiamo conto, durante le ore notturne il livello di assorbimento dei principi attivi dei prodotti di bellezza è massimo.

Non c’è che dire: si tratta di consigli semplici ma molto importanti per chi vuole prendersi cura al meglio della propria pelle. Diletta Leotta, parliamoci chiaro, ci riesce eccome! Per rendersene conto basta guardare le sue numerose foto social e le dirette su Instagram, nelle quali appare con una pelle perfetta in tutte le occasioni.

I ritmi stressanti della vita odierna e l’inquinamento sono fattori non certo favorevoli alla bellezza della pelle: se si ha intenzione di mantenerla splendida a lungo bisogna proteggerla con i prodotti giusti. Diletta Leotta li utilizza e, possiamo affermarlo a ragione dato che l’abbiamo vista dal vivo nel contesto informale di casa sua, i risultati si vedono.

La beauty routine rappresenta però solo uno dei trucchi che mette in atto ogni giorno la conduttrice catanese per mantenere la sua bellezza. Il format video #fattibella con Diletta ci ha dato per esempio modo di scoprire come si allena, ma anche i trucchi a cui fa riferimento per la cura dei capelli.

La conduttrice sportiva si impegna molto per curare la sua bellezza anche se, ammettiamolo, madre natura ha fatto tantissimo con lei! Diletta Leotta, che ha ereditato molto del suo fascino dalla mamma Ofelia Castorina, è infatti una delle donne più belle del mondo dello spettacolo.