Beach Waves con la piastra Imetec Bellissima My Pro Beach Waves GT20 100

Diciamocelo: i capelli durante le vacanze, specie se al mare, sono più belli. Sembrano stare in piega da soli, non c’è bisogno di asciugarli con il phon e sembrano perfetti. Complici il sole, il vento ed il sale, acquistano un volume ed un movimento che solo in quelle occasioni riusciamo ad ottenere.

E se vi dicessimo che c’è un modo per ottenere delle perfette Beach Waves, come dopo una bella vacanza al mare? Si chiama Imetec Bellissima My Pro Beach Waves GT20 100 ed è una piastra facilissima da usare per realizzare delle onde naturali e morbide, proprio come quando, dopo un bagno al mare, lasciamo asciugare i capelli all’aria!

Non ci credete? In questo tutorial vi mostriamo come è facile utilizzarla, veloce e davvero alla portata di tutti! E poi potete scegliere l’intensità delle onde, grazie alla doppia piastra che si ruota, per realizzare la piega a seconda di come siamo ispirate!