Makeup Trend: Rossetto Bordeaux, ecco come indossarlo

L’autunno e l’inverno portano con sé colori scuri, avvolgenti ed anche le labbra si vestono di tonalità intense come il bordeaux ed il vinaccia, grande trend per questa stagione, ma anche per la prossima primavera. Tonalità profonde che piacciono tanto, ma che non tutti riescono ad abbinare o a vedersi addosso. In questo video vi mostro come realizzare un trucco facile, veloce, fresco e luminoso da arricchire con un rossetto scuro, senza ottenere un look cupo o troppo dark. Realizzarlo è davvero semplice, scoprite il tutorial!

Per questo makeup ho utilizzato i Color Affair Eyeshadow di Bellaoggi, scegliendo una tonalità di marrone medio per la piega dell’occhio e un colore luminoso per tutta la palpebra mobile, intensificando la rima ciliare con del nero e tanto mascara per concludere il look occhi. Ho scaldato il viso con un leggero contouring realizzato con la palette Classy Sassy di Mulac Cosmetics ed utilizzato il rossetto bordeaux Dark Heart. Scegliete tonalità simili a queste per realizzare il vostro makeup e non dimenticate di farci vedere i vostri look!