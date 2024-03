Vestiti modellanti: come funzionano, quando indossarli e dove acquistarli

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos

Esaltano le forme e donano un comfort estremo: si tratta del potere dei vestiti modellanti. Dai body ai pantaloncini, sono capi che si possono usare per creare look favolosi, da nascondere sotto altri vestiti oppure da abbinare per creare outfit con lo shape giusto. Privi di cuciture e studiati ad hoc, sono perfetti per farti sentire a tuo agio in qualsiasi situazione.

Vestiti modellanti: quali acquistare

I vestiti modellanti permettono di scolpire il corpo e modellarlo, rendendo armonica la tua silhouette e accentuando al meglio le curve. Dall’alta vestibilità, questi capi sono l’ideale per creare del look che ti faranno brillare.

I modelli e le soluzioni a disposizione sono tantissime, per trovare la soluzione che fa per te non ti resterà che scorrere le nostre proposte e provare il potere dei vestiti modellanti!

Body modellante

Il body è l’ideale per iniziare a testare le magie dei vestiti modellanti. Offre un’ottima copertura e un contenimento super, inoltre è disponibile in tante silhouette per adattarsi a qualsiasi corpo ed esigenza. In più il body è particolarmente versatile e ti consente di sperimentare con i look: puoi usarlo come intimo oppure come capo d’abbigliamento da abbinare con i jeans: a te la scelta!

Tanga modellante

Offerta Tanga invisibile Spanx tanga invisibile vari colori

Sogni l’effetto contenimento, ma anche la possibilità di intimo senza cuciture? Allora l’ideale per te è il tanga modellante, ottimo per valorizzare il girovita e regalarti un ventre piatto. Il bello di questo pezzo è che è invisibile sotto i vestiti: un piccolo trucco di cui nessuno si accorgerà, soprattutto d’estate!

Guaina contenitiva modellante

Non lasciarti spaventare dal nome, la guaina contenitiva modellante non è altro che uno slip da indossare sotto i tuoi look per un effetto contenitivo super. Lo slip è a vita alta e parte dal girovita per arrivare sopra la coscia. Consete di snellire e di scolpire la vita e il ventre, affinando tutta la figura. Una volta indossata la mutanda risulta comodissima così tanto che ti scorderai di averla indossata!

Pantaloncini modellanti

Pantaloncino modellante Pantaloncino a vita alta modellante

I pantaloncini modellanti, proprio come i tanga o gli slip, permettono di scolpire il girovita e il ventre. Arrivano a metà coscia dunque, diversamente dalle mutante, hanno un maggiore potenziale contenitivo. Realizzate con un tessuto senza cuciture e morbido, si possono indossare sotto abiti, pantaloni e gonne, risultando totalmente invisibili. Offrono grande sicurezza e uno shape unico, in più si possono abbinare ai reggiseni creando un completo intimo. Infine questo modello offre un altro grande vantaggio: impedisce lo sfregamento quando balli o cammini, evitando – soprattutto nelle giornate calde – che sudore e sfregamento possano causare fastidiose irritazioni.

Sottoveste modellante

Per snellire tutto il corpo, dalla gambe sino a ventre, l’ideale è una sottoveste modellante, disponibile in tantissime versioni. Puoi scegliere quella con pantaloncino da ciclista e bretelle finissime che sollevano il seno grazie ad un taglio studiato ad hoc oppure quella a canotta, in ogni caso otterrai un effetto scolpente e la possibilità di indossare qualsiasi vestito alla perfezione.

Vestito modellante

Slip dress modellante Vestito snellente e modellante

Sogni un vestito che faccia magie? Allora ciò che fa per te è questo slip dress. Un abito che avvolge il corpo, senza “strizzarlo”, ma con un effetto contenitivo wow! Definito “fantastico” e “favoloso” da chi l’ha provato, è disponibile in nero e in rosso, per donarti il fit che hai sempre sognato in pochi semplici step.

Come funzionano i vestiti modellanti?

I vestiti modellanti sono realizzati con tessuti elastici che uniscono polimmide, elastan, nylon e spandex donando flessibilità e comfort. I capi in questo modo sono comodissimi, ma anche robusti, con capacità di contenimento e supporto.

L’abbigliamento modellante permette di comprimere e scolpire il corpo, agendo sulle forme naturali proprio grazie ai tessuti elasticizzati. Il segreto di questi capi sta negli inserti intelligenti e in silhouette studiate per comprimere in modo delicato alcune sezioni del corpo, dando un aspetto più armonico.

In conclusione i vestiti modellanti conferiscono maggiore struttura ad alcune zone del corpo come vita, cosce e ventre, donando un super supporto. Attenzione però: non pensare a capi che ti impediscono i movimenti e terribilmente stretti!

I vestiti modellanti uniscono flessibilità e sicurezza, ti permettono di muoverti con facilità e di creare tutti i look che vuoi. Sono orientati soprattutto verso il comfort e sono piacevoli da indossare, grazie all’assenza di cuciture e alla capacità di delineare le forme.

Come scegliere i vestiti modellanti

Una volta scoperto il potere dei vestiti modellanti è arrivato il momento di trovare quello che fa per te. Innanzitutto assicurati di scegliere la taglia giusta: si tratta di uno step importante perché l’abbigliamento modellante dovrà essere aderente, ma senza soffocarti. Se sei indecisa fra due taglie ti consigliamo di optare per quella più grande, in questo modo potrai indossare il tuo capo per tutto il giorno e in pieno comfort.

Una volta scelta la taglia opta per il livello modellante giusto. Puoi scegliere fra un contenimento più leggero, per un effetto armonizzante e discreto oppure per un contenimento deciso e avvolgente. Per prendere la decisione giusta cerca di capire ciò che ti fa sentire maggiormente a tuo agio. Considera soprattutto per quanto tempo dovrai indossare i capi in modo da avere sempre un comfort totale.

Anche il modello che indossi può fare la differenza. Alcuni sono specifici per il ventre, come i body modellanti oppure gli slip a vita alta, altri permettono di sostenere al massimo il fondoschiena, modellandolo e donando un sostegno immediato. Tutto dipende da quale parte del tuo corpo vuoi valorizzare e modellare.

Infine non dimenticarti di leggere le etichette e di optare per i materiali giusti. Quelli ad hoc possono davvero fare la differenza per darti uno shape favoloso. Seleziona esclusivamente i tessuti elasticizzati, come il nylon, la lycra, l’elastan e il poliammide per evitare rigidità e scomodità a favore di super comfort.

Ricordati sempre che i vestiti modellanti sono qualcosa di estremamente personale, legato al gusto e alle necessità. Dunque non avere paura di provare vari modelli e di sperimentare sino a quando non avrai trovato la soluzione che fa davvero per te.