Unghie autunno inverno 2019 2020: ecco i colori di tendenza per la manicure

Gli intramontabili classici: rouge noir e nero

Se si pensa ai colori di tendenza per la manicure autunno inverno, come ogni anno, sembra impossibile non pensare al rouge noir, al bordeaux ed al nero. Colori scuri a contrasto con la pelle candida e pallida dell’inverno, che esaltano però anche carnagioni scure e scurissime. Il nero sembra non passare mai di moda, neanche in estate, sia per la manicure delle mani che dei piedi. Versione opaca ma ancora più spesso lucida, è affiancato dal rouge noir, dal cioccolato e dal bordeaux. Colori eleganti e raffinati sulle mani, che acquistano subito un’aria curata. Spazio anche a tonalità più violacee, che ricordano i colori del vino.

I colori caldi della terra, terracotta e toni aranciati, perfetti per l’autunno

Se si pensa all’autunno non possono non venire in mente i colori caldi ed avvolgenti che adornano le chiome degli alberi, prima di prepararsi allo spoglio inverno. Rossi, verdi, arancioni: tonalità che ricordano i colori della terra e della natura e che sono perfetti per realizzare una manicure autunnale. Da provare il terracotta e le altre tonalità bruciate, ma anche il verde militare, il color castagna, cannella e caramello. Sono colori che si adattano a carnagioni chiare e scure, mentre per le medie basta scegliere una tonalità che non sia troppo simile al proprio colore di pelle, a meno che non si voglia puntare al nude, altro grande trend di stagione.

Manicure nude, elegante e raffinata, anche in autunno e inverno

Ci siamo lasciati alle spalle primavera ed estate, con colori tenui e pastello, per avvicinarci alla stagione fredda, ma questi colori sembrano proprio non volerci abbandonare. Ed infatti, la manicure nude, sui toni rosati e cipria, continua imperterrita la sua corsa come grande trend per l’autunno inverno. È una manicure elegante, raffinata, che in inverno diventa tono su tono: toni chiari e rosati, lattiginosi su pelle chiarissima, beiges e marroni su pelle media e tonalità caffè e cioccolato su quella scurissima. Il segreto è uno solo: ogni tono di pelle può ottenere una perfetta manicure nude, basta scegliere smalti che si abbinino perfettamente alla propria intensità del colore.

Manicure metallizzata? Sì, basta scegliere il colore giusto

Altro grande trend unghie autunno inverno 2019/2020 è senza dubbio la manicure metallizzata. Via libera a riflessi ed effetto metallo colato, ma attenzione al colore scelto. Il rosso è concesso a Natale, ma per l’autunno e inverno il colore protagonista è il blu metallizzato. Sarà il colore che indosseremo più spesso sulle mani, un blu scuro ed intenso, ma non notte. Via libera anche al blu non metallizzato, così come ad altre tonalità che invece si portano con questo effetto, primi tra tutti il bronzo, rame e verde militare.

Glitter, che passione! Perfetti per la stagione delle feste

Sarà il periodo, saranno le festività, saranno le lucine colorate che adornano le strade di città e paesi, ma la manicure dell’autunno inverno si veste di riflessi scintillanti. I glitter vestiranno le nostre unghie, specie i “chunky glitter“, ovvero brillantini dalla grana più spessa, spesso multiriflesso o miscelati tra loro per creare diverse sfumature di colore personalizzate. Perfette per la manicure delle feste, provate la combinazione oro e rosso, rosso e verde o blu ed argento!

