Collezioni makeup natalizie: 7 da non perdere

Il periodo natalizio porta con sé la corsa all’uscita di nuove collezioni makeup Natale, che siano prettamente in tema o meno. Tra brand low cost, luxury e di fascia media, ogni casa cosmetica lancia sul mercato qualche nuovo prodotto tutto da scoprire e pronto per diventare un regalo sotto l’albero. Abbiamo selezionato 7 tra le collezioni più chiacchierate sul web e sui social, che non potete farvi assolutamente scappare.

Chiara Ferragni x Douglas Collection

Non si può parlare di nuove uscite makeup senza menzionare la super collezione di Chiara Ferragni x Douglas. L’imprenditrice digitale più famosa del web ci delizia con una The Iconic Palette 01, 15 colori, con texture opache, shimmer e metalliche e una selezione di colori variegata tra nude, colori accesi e tonalità calde. Il tutto racchiuso in una palette fucsia glitterata, logata Chiara Ferragni e con il classico occhio azzurro .

Chiara Ferragni x Douglas, The IConic 01 Plette.Prezzo: 49,00€ su Douglas.it.

Non solo la palette, nella collezione possiamo trovare anche il mascara Chiara Ferragni Eye-Conic, nero intenso, dall’effetto volumizzate ma naturale, senza creare grumi. Il mascara sopracciglia è invece trasparente, pensato per pettinarle e tenerle in ordine o come finish dopo averle riempite e ridisegnate, per sigillare il prodotto.

Chiara Ferragni x Douglas, Eye-Conic Mascara.Prezzo: 25,50€ su Douglas.it.

Ultimi, non per importanza, ma solo perché sono andati subito sold out ovunque, i tre rossetti e il blush illuminante. All That Glitter è il rossetto rosso Natale per eccellenza, ricoperto di glitter, dal finish cremoso e satinato sulle labbra. Workin’ Girl è un nude rosato caldo con finish cremoso e perfetto per labbra idratate per chi vuole un tocco di colore ma non troppo appariscente. Hot Mama’s è invece un nude caldo con una forte componente aranciata, anch’esso dal finish nude e confortevole. Il blush illuminante, invece, Blush Me Up, ha una tonalità chiara e fresca dal finish luminoso, per esaltare guance e labbra, facile da sfumare e modulare.

Astra Make-Up Mystic Horizon Collection

La collezione Astra Makeup Mystic Horizon Collection, come dice il nome, ha qualcosa di misterioso perché i colori della palette non sono i classici che si associano a questo periodo. 15 ombretti con una selezione di nude, sia marroni che rosati, per creare look naturali o più intensi, per poi arrivare a tocchi di colore come amarena, blu, azzurro pastello e verde menta. Anche le texture sono variegate, passando da matte a satinate a estremamente metalliche.

Astra Mystic Horizon Eyeshadow Palette. Prezzo: 14,19 su Amazon.it

Non solo Mystic Horizon Palette, la collezione prevede anche una nuova formula degli Hypnotize Liquid Lipsticks, ovvero i rossetti liquidi Astra, a cui però è stato aggiunto acido ialuronico. La texture risulta così sempre a lunga tenuta e matte ma idratante, dall’effetto riempitivo e levigante sulle labbra. 5 nuovi colori tra cui scegliere, dal nude più classico a quello rosato, dal terracotta al rosso spento per arrivare a quello acceso, natalizio per eccellenza.

Astra Hypnotized Liquid Lipstick. Prezzo: 5,33€ su Amazon.it

Mulac Cosmetics Anarchyglam Collection

La nuova collezione Anarchyglam Mulac Cosmetics si compone di una palette, Anarchyglam appunto, con 15 colorazioni per look sofisticati, da super naturali a più intensi e brillanti. Un mix di colori freddi e caldi che si adattano a più sottotoni e incarnati, con uno schema colori che la rende di facile utilizzo. Che la guardiate in diagonale, in orizzontale, in verticale o a gruppi di 4 ombretti, troverete combinazioni di colore perfette per creare i vostri look. Look glam, come suggerisce il nome, eleganti e raffinati ma anche con un tocco di colore. Tante texture diverse, dai colori super opachi ai top coat in base trasparente per arricchire di riflessi ogni ombretto, tonalità shimmer ma anche metalliche. C’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Mulac Cosmetics Anarchyglam Palette. Prezzo: 39,90€ (spesso scontata) su Pinalli.it

Completano la collezione il primer occhi Fix The Chaos, il primo in casa Mulac Cosmetics, per uniformare la palpebra prima di applicare gli ombretti, garantendone così un’intensità maggiore e soprattutto una tenuta estrema, in particolar modo per chi ha problemi di palpebra oleosa. Perfetto anche per realizzare trucco cut crease e rendere la sfumatura netta e definita.

Mulac Cosmetics Fix The Chaos Primer Occhi. Prezzo: 15,90€ su Pinalli.it

Si aggiungono a quelle già esistenti anche due nuove matite occhi, Anticonformist Kajal Blacklist e Anticonformist Kajal Choctone, rispettivamente un kajal nero e marrone scurissimo. Perfetti da applicare nella rima interna dell’occhio, per definire l’infraciliare, per realizzare eyeliner sfumati o come base per trucchi più intensi come gli smokey eyes.

Mulac Cosmetics Anticonformist Kajal. Prezzo: 13,90€ su Pinalli.it

Huda Beauty Rose Quartz Collection

La collezione natalizia Huda Beauty Rose Quartz è, come dice il nome, ispirata al quarzo rosa, come tante delle sue palette sono ispirate alle pietre preziose, grande passione di Huda Kattan. Rose Quartz è la prima palette del brand dalle tonalità perlopiù fredde, anche se non ne mancano di calde. Ispirata alla pietra preferita della fondatrice, sono 18 gli ombretti declinati in tonalità nude e principalmente rosate, così come il packaging. Riflessi cangianti come il quarzo e tanti i finish: matte, metallizzato, perlato e shimmer, per creare look più semplici o più intensi.

Huda Beauty, Rose Quartz Eyeshadow Palette. Prezzo: 67,90€ (spesso scontata) su Sephora.it

Della collezione fanno parte anche altri prodotti, come un set di pennelli, prodotti skincare, il balsamo labbra Huda Beauty Silk Balm per renderle morbide, nutrite e idratate ma, soprattutto, rimpolpate grazie all’acido ialuronico, e perle rosate e dorate, per un effetto ottico volumizzante. Una vera chicca è l’illuminante Huda Beauty Rose Quartz Face Gloss, dalla texture decisamente particolare: questo illuminante è infatti un gloss per viso e corpo in base trasparente, su cui troneggiano delle sfere multicolore oro e rosa. Sfregando con le dita si crea un gloss ricco di riflessi da applicare su zigomi, décolleté, spalle e ovunque vogliate illuminare l’incarnato.

Huda Beauty, Rose Quartz Face Gloss Highlighting Dew. Prezzo: 39,50€ su Sephora.it

Nabla Cosmetics Two Reasons & Freckle Maker

Nabla Cosmetics, almeno per ora, per questo Natale ci regala un prodotto nuovo per il brand e, in generale, particolare e non banale, anzi sono due i prodotti proposti. Two reasons è un duo racchiuso in una piccola palette oro lucido, davvero luxury, e contiene all’interno due cialde. La prima è una crema colorata in varie tonalità, da applicare come blush sulle guance per un effetto fresco e in salute o sulle labbra, per un perfetto look monocromatico. La seconda è invece un gloss trasparente, per ammorbidire le labbra e regalare un tocco di luce, che si può applicare anche sugli zigomi e i punti più alti del viso, per enfatizzarli.

Nabla Cosmetics, Two Reasons Cofanetto Labbra. Prezzo: 22,00€ su Sephora.it

Il secondo prodotto cavalca l’onda di una moda che ormai continua negli anni, quello delle lentiggini finte: Nabla Cosmetics Freckle Maker è una tinta che serve, appunto, per disegnare le lentiggini. All’aspetto sembra in tutto e per tutto un eyeliner ma permette di disegnare con precisione piccole efelidi su tutto il viso, con una tonalità universale perfetta su ogni incarnato. L’effetto è naturale e modulabile grazie alla formula a base d’acqua, e l’applicatore consente di creare lentiggini sempre diverse regalando così un effetto realistico. Si può utilizzare sia su pelle nuda che sopra la base viso.

Nabla Cosmetics, Freckle Maker Tinta Lentiggini. Prezzo: 16,00€ su Nablacosmetics.it

Nyx Professional Makeup La Casa Di Carta collezione in edizione limitata

Amanti delle serie tv, non potete perdere la collezione in edizione limitata di Nyx Professional Makeup La Casa Di Carta. Una collezione dedicata a una delle serie tv più amate, La Casa De Papel, con pack che richiamano i personaggi e i simboli della serie. Il pezzo forte è sicuramente Mask Color Palette, con la famosissima maschera di Dalì e il cappuccio rosso, emblematici della serie. Ben 32 ombretti che comprendono toni chiari e scuri, marroni, toni freddi e caldi, rossi, verdi e tonalità particolari e duochrome. Si possono creare davvero tante combinazioni di makeup ed è una palette sicuramente mai banale.

Nyx Professional Makeup, La Casa Di Carta Mask Color Palette. Prezzo: 39,90€ su Pinalli.it

Per chi vuole una palette più piccola e compatta, invece, la scelta ricade sulla palette El Profesor, dedicata al Professore de La Casa Di Carta il cui simbolo sono gli occhiali. 9 ombretti con il colore chiave della serie, il rosso, declinato in varie sfumature e texture, ma non mancano tonalità più chiare, per creare trucchi naturali o colorati, a voi la scelta.

Nyx Professional Makeup, La Casa Di Carta El Profesor Palette. Prezzo: 18,90€ su Pinalli.it

Non poteva mancare l’Epic Ink Liner, il famoso eyeliner di Nyx Professional Makeup che ogni anno si veste di un pack in edizione limitata per le feste e, questa volta, diventa di un oro specchio con il logo della serie tv. Sempre per il trucco degli occhi, poi, le matite Epic Wear Liner Sticks, waterproof e con una tenuta fino a 24 ore, in 5 diverse tonalità.

Nyx Professional Makeup, La Casa Di Carta Mask Epic Ink Liner. Prezzo: 11,90€ su Pinalli.it

Fanno parte della collezione anche due illuminanti e un pennello per applicarli, anch’essi limited edition. Gli illuminanti Nyx Professional Makeup La Casa Di Carta Gold Bar sono racchiusi in un pack di cartone a forma di lingotto d’oro con stampata la maschera di Dalì: uno è un oro con microglitter, perfetto per le feste, l’altro un rose gold delicato e raffinato. Il pennello a fiamma consente un’applicazione precisa nei punti più alti del viso.

Nyx Professional Makeup, La Casa Di Carta Gold Bar Illuminante. Prezzo: 20,90€ su Pinalli.it

Ultimi, ma non per importanza, due rossetti con pack in cartone e ispirati alle due protagoniste femminili. Tokio è rappresentata dalla nuance Rebel Red, un rosso classico intenso e vibrante mentre Nairobi dalla nuance Teddy Berry, un berry bordeaux scuro e avvolgente.

Nyx Professional Makeup, La Casa Di Carta Paper Lipstick Tokio & Nairobi. Prezzo: 11,90€ su Pinalli.it

Mesauda Cosmetics Bohemian Glam Collection

La collezione Natale Mesauda Milano Bohemian Glam è decisamente elegante e raffinata. Comprende una palette occhi, due blush, un mascara, tre rossetti e tre smalti, per realizzare un perfetto look delle feste. La palette Mesauda Cosmetics Bohemian Glam Rive Gauche richiama subito il mood elegante della collezione grazie al pack in vellutino bordeaux e interno dorato. 9 nuances tra nude, violacei, champagne, oro, rosso e nero, per realizzare look perfetti per Natale o makeup per Capodanno. Variegate anche le texture tra opachi e metallici, per creare look intensi e luminosi.

Mesauda Milano Bohemian Glam Palette Rive Gauche. Prezzo: 29,90€ su Pinalli.it

Due le tonalità di Bohemian Glam Blush, anche’essi racchiusi nello stesso pack della palette occhi. Bismillah! È un nude rosato naturale e delicato miscelato ad un illuminante champagne in una texture marmorizzata. Poem, invece, è un rosa acceso con illuminante rose gold, più intenso e deciso. Il finish, una volta miscelate le due parti, risulta luminoso e tridimensionale.

Mesauda Milano Bohemian Glam Blush. Prezzo: 21,90€ su Pinalli.it

3 i rossetti Matte in Stylo, dal pack dorato e allungato d’ispirazione retrò: Cafè è un nude rosato freddo, Mimì un nude rosato malva e Paris un rosso neutro tendente al caldo. La formula è morbida e confortevole ma a lunga tenuta e, nonostante la texture matte, il burro di Cupuaçu mantiene le labbra morbide e idratate.

Mesauda Milano Bohemian Glam Lipstick. Prezzo: 14,90€ su Pinalli.it

Il mascara Bohemian Glam è un classico del brand, che spesso per le edizioni limitate lancia un mascara per completare ogni look occhi. Lo scovolino a clessidra volumizza, incurva e allunga le ciglia, anche le più sottili, senza creare grumi per un effetto definito e intenso.

Mesauda Milano Bohemian Glam Mascara. Prezzo: 19,90€ su Pinalli.it

Non dimentichiamoci le mani con i 3 smalti proposti dalla collezione Mesauda Cosmetics Bohemian Glam: Dandy è il classico e intramontabile rosso bordeaux, Gamine un rosa antico delicato e femminile e il pezzo forte, Champagne, una pioggia di glitter dorati che ricordano proprio le bollicine dello Champagne.

Mesauda Milano Bohemian Glam Nail Polish. Prezzo: 5,90€ su Pinalli.it