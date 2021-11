Trucco Lady Gaga viola: come farlo a casa

Alla première di House of Gucci Lady Gaga ha incantato per il suo look: un vestivo viola svolazzante di Gucci Love Parade, una chioma biondo platino lunga e liscia e un trucco occhi viola brillante, che metteva perfettamente in risalto i suoi occhi verdi. Il makeup look ha fatto il giro del web e in poche ore, ma anche a distanza di giorni, sono spuntati video e foto per provare a riprodurlo. I prodotti usati da Lady Gaga sono quelli del suo brand, Haus of Labs, ma noi vogliamo darvi delle alternative per riprodurre il trucco viola Lady Gaga che ha incantato tutti, fan e non solo.

Per far durare più a lungo il trucco occhi è necessaria una base

Per realizzare un trucco intenso come quello di Lady Gaga è necessario creare una base che faccia risaltare al meglio i colori e li mantenga vividi e brillanti a lungo. Scegliete un primer occhi che uniformi il colore della palpebra e che vi aiuti anche nella stesura degli ombretti. Facendo da grip, i colori risulteranno molto più accesi e saturi. Inoltre un primer occhi garantisce una maggiore tenuta del trucco, senza che il colore si sposti nelle pieghe dell’occhio per colpa di una palpebra oleosa o perda di intensità con il passare delle ore, scaricando il colore e facendo risultare il trucco più opaco.

Per far risaltare bene i colori accesi potete scegliere di utilizzare una base bianca in crema da stendere su tutta la palpebra, sfumandola per non creare troppo spessore. Se siete alle prime armi potete passare un velo di cipria per asciugare leggermente il prodotto in crema, anche se perderete un po’ di intensità del colore. Se invece sapete maneggiare bene i pennelli tamponate il colore sulla palpebra mobile per un risultato pieno e brillante, poi sfumate piano piano i bordi. Oltre alla base bianca potete utilizzare anche una base in crema dello stesso colore dell’ombretto scelto, in questo caso viola, oppure una base nera, che tenderà a scurire il trucco ma, specie con ombretti metallici o duochrome, darà vita a riflessi inaspettati.

La palette must have se ami i makeup colorati

Una volta steso il primer o la base cremosa è il momento di scegliere l’ombretto protagonista del trucco Lady Gaga viola Premiere House Of Gucci. Scegliete un viola puro, classico, né troppo scuro né troppo chiaro e lilla, né tantomeno prugna o bordeaux. Questo è un viola metallico, probabilmente cremoso, perché si può vedere un accumulo di prodotto sulla palpebra che dà un effetto un po’ invecchiato. Per evitarlo, applicate un ombretto viola metallizzato in polvere, da stendere e sfumare con il pennello e da intensificare poi sulla palpebra mobile applicandolo direttamente con il polpastrello per un rilascio di colore maggiore.

Una palette molto versatile se amate sperimentare con il makeup o se volete in un’unico prodotto tante alternative diverse di colore e texture, è la BPerfect Cosmetics x Stacey Marie Carnival III Love Tahiti. 40 tonalità di ombretto di ogni colore per creare infinite combinazioni di makeup. C’è anche un viola davvero molto simile a quello del trucco viola Lady Gaga, anche perché sono presenti varie gradazioni di viola che potrebbero aiutarvi nella sfumatura. Il rapporto qualità prezzo è ottimo: 40,90€ per 40 ombretti, praticamente 1€ l’uno e che, spesso e volentieri, si riesce ad acquistare anche scontata.

Bperfect Cosmetics X Stacey Marie, Carnival III Love Tahiti Palette. Prezzo: 40,90€ Su Marionnaud.it

L’alternativa ancora più low cost per copiare il trucco viola di Lady Gaga

Se cercate un’alternativa ancora più economica però, non mancano le palette dal prezzo medio basso, l’importante è sceglierne una che abbia un punto di viola più simile possibile al trucco viola di Lady Gaga. La palette Nyx Professional Makeup Ultimate Shadow Palette Festival contiene una tonalità perfetta per realizzare questo trucco, ma ce ne sono davvero di particolari per creare tanti makeup diversi, tra colori freddi e caldi, chiari e scuri, opachi e brillanti.

Nyx Professional Makeup, Ultimate Shadow Palette Festival. Prezzo: 14,95€ Su Lookfantastic.it

Questo trucco non s’ha da fare senza matita nera

Per dare maggiore intensità la makeup artist di Lady Gaga ha sfumato una matita nera lungo la rima ciliare ma tenendo la sfumatura piuttosto spessa, come a creare un eye-liner che borda l’occhio ma senza andare verso l’esterno. Rispetto alla palpebra mobile, l’angolo esterno e la parte inferiore dell’occhio risultano infatti più scure. Basterà applicare la matita nera e sfumarla con un pennellino, tamponando poi sopra l’ombretto viola per renderlo più scuro. La matita nera va anche dentro l’occhio, nella rima ciliare interna superiore e inferiore, per rendere lo sguardo ancora più magnetico. Scegliete una matita waterproof, a lunga tenuta o un eye-liner in gel da applicare con il pennellino, così il colore dentro l’occhio durerà più a lungo.

Nabla Cosmetics, Cupid’s Arrow Longwear Stylo #4. Prezzo: 15,90€ Su Sephora.it

Come rendere le labbra piene e lucidissime

Le labbra in questo trucco sono lucide e piene, ma non con un colore protagonista. Accompagnano il look occhi in maniera presente ma discreta, senza distogliere il focus dal colore protagonista, il viola. Scegliete quindi un gloss rimpolpante ed estremamente lucido, che dia un effetto ottico di labbra più voluminose, dalla tonalità nude calda e, soprattutto, pieno di micro glitter che catturino ancora di più la luce, meglio se dorati. Per rendere le labbra ancora più volumizzate potete contornarle con una matita leggermente più scura del vostro colore naturale prima di applicare il gloss o utilizzare un volumizzante labbra quando iniziate a truccarvi, in modo che abbia il tempo di agire.

Fenty Beauty, Gloss Bomb Universal Lip Luminizer Fenty Glow. Prezzo: 19,90€ Su Sephora.it