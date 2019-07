Trucco estate 2019: tutti i summer makeup trends da copiare!

editato in: da

L’estate è sinonimo di colori accesi e vibranti, di colorito intenso ed abbronzato, di gambe scoperte e texture luminose, ma anche di poco makeup, leggero, minimial e fresco. Abbiamo individuato sei maggiori tendenze per il trucco estate 2019 da non perdere ed adatte a tutti i gusti e stili di makeup. Continuate a leggere qui sotto per scoprirle ed eleggere la vostra preferita!

A tutto gloss, il grande ritorno delle labbra super lucide

Li abbiamo visti di ogni colore ma l’imperativo è sempre uno: labbra super lucide grazie al gloss. Ne esistono di tante texture, più corpose e brillanti, effetto juicy e rimpolpante ma anche versioni meno appiccicose e più facili da portare, dalla texture più sottile e leggera. Scegliete i gloss dal colore pieno da utilizzare al posto del rossetto, per completare il vostro makeup, scegliendo tra nude, rosati o rossi, anche corallo. Se invece volete un effetto nude, discreto e naturale, via libera a lucida labbra trasparenti o con perlescenze e glitter, che li renderanno ancora più riflettenti e luminosi. Un prodotto novità per questa stagione sono i lip oil, oli idratanti e luminosi, dalla texture per niente collosa e che al tempo stesso tratta le labbra, ammorbidendole. Non possono mancare poi i gloss volumizzanti, arricchiti con peperoncino o mentolo per un effetto labbra rimpolpate, stimolando la microcircolazione e facendo affluire più sangue nella zona di applicazione. Attenzione, pizzicano un po’, ma l’effetto finto filler è assicurato!

Fonte: Nabla Cosmetics – Dior – Nyx Professional makeup – Darphin

Qualcuno ha detto Neon? Il trend più amato dell’estate è lui!

Neon, Neon ovunque: dai vestiti, borse, accessori, scarpe, manicure e, ovviamente, al makeup. L’estate 2019 è all’insegna dei colori fluo ed accesi come rosa, giallo, verde ed arancione, da utilizzare sugli occhi per creare sfumature di colore ton sur ton ma anche a contrasto. Per look più semplici optate per il monocolore, da sfumare su tutta la palpebra con un pennello ampio oppure sbizzarritevi utilizzando tonalità che si accostano bene tra loro, come arancione e rosa, giallo ed arancione o giallo e verde, per look frizzanti e pop. Il brand che più di tutti ha colto questo trend è stato Huda Beauty, che propone una collezione di tre palette divise per colore che richiamano queste tonalità fluo, un vero must have.

Non dimentichiamoci dell’azzurro, per look a prova di fashion addicted

Impossibile non notare un altro trend che arriva direttamente dalle passerelle, quello del makeup azzurro e dell’ombretto Poolside, che ci fa fare un tuffo negli anni ’70/’80. Una tonalità accesa e vibrante da utilizzare come unico colore su tutta la palpebra, preparandola con una base bianca per far risaltare ancora di più il colore o utilizzando ombretti o crema, dal payoff più pieno e brillante. Da provare anche look grafici con eyeliner spessi a palpebra piena ma anche più minimal, per dare giusto un tocco di colore.

Fonte: Sephora – 3ina – Nabla Cosmetics

Wet Look Best Look: l’effetto bagnato che conquista il web, semplice e veloce

Le texture effetto bagnato sono ovunque, sui social, sulle riviste patinate ed indossate dalle celebrità. La palpebra si veste di ombretti riflettenti e wet, in base neutra quasi trasparente, come se fosse glossata, ma senza essere appiccicosa. Sono i micro glitter e pagliuzze che regalano un effetto wet elegante e raffinato, come nel caso di Water Dream o Sensuelle di Nabla Cosmetics, da abbinare a tanto mascara per intensificare l’occhio, illuminante sugli zigomi ed un rossetto rosso o un gloss, per rimanere in tema nude look.

Texture idratanti e glowy anche sulla pelle, leggere ed effetto naturale

Abbandoniamo fondotinta pastosi e coprenti, dalle texture pesanti per virare verso formule leggere, impalpabili, effetto seconda pelle. Quest’estate più che mai i fondotinta ed i prodotti per la base viso sono leggeri, ma stratificabili laddove serve maggiore coprenza e, soprattutto, luminosi, per regalare un effetto pelle naturalmente radiosa. E niente paura per le pelli grasse, i fondotinta di nuova generazione non contengono oli ed ingredienti comedogeni e regalano una pelle luminosa ma non unta, per tutto il giorno.

Gli intramontabili colori must have dell’estate, il rosso ed il corallo

Non si può parlare di estate senza citare loro, i due colori protagonisti che ci accompagnano ogni anno, rimanendo un trend ben ancorato. Parliamo delle tonalità rosse calde e corallo, da sfoggiare sulle labbra per far risaltare l’abbronzatura. Sono colori pieni, vivaci e brillanti che richiamano subito i colori dell’estate e mettono di buon umore. Scegliete texture in crema, da picchiettare anche con le dita per un risultato soft, adatto anche al mare, o affidatevi ai fedelissimi rossetti liquidi, a prova di aperitivo e cena sulla spiaggia!