Trattamenti e rimedi contro le borse sotto gli occhi

Le borse sotto gli occhi sono un problema che può insorgere ad ogni età e per ragioni differenti. Si tratta di un gonfiore sotto gli occhi, più o meno definito o accentuato, da non confondere con le occhiaie, che presentano segni e aloni scuri, spesso risolvibili con un buon correttore. Le borse sotto gli occhi sono, invece, causate da un rilassamento dei tessuti che circondano gli occhi e dei muscoli che sostengono le palpebre. Il risultato è un gonfiore poco naturale che appesantisce e invecchia lo sguardo. Come risolvere il problema? Ecco alcuni consigli utili e rimedi pratici per contrastare le borse sotto gli occhi.

Borse sotto gli occhi: cause

Le borse agli occhi sono un disturbo che può arrivare ad ogni età. Per le più giovani è legato principalmente ad uno stile di vita poco sano: eccesso di alcool, fumo, scarsa idratazione, alimentazione scorretta. Ma influiscono molto anche notti insonni, stanchezza, stress, ritmi frenetici. Per le donne adulte, gli occhi gonfi e le borse sottostanti, sono dovute all’avanzare dell’età e al fisiologico cedimento dei tessuti intorno alla zona oculare.

Questo accade, perché la pelle perde tonicità ed elasticità e tende, dunque, a cadere. A questo si può aggiungere la combinazione con un possibile ristagno di liquidi (edema). Se le borse sotto gli occhi non accennano ad andarsene o presentano un aspetto preoccupante o tendono ad accentuarsi, ci si potrebbe trovare di fronte a cause diverse come: congiuntiviti, problemi renali o epatici, ipotiroidismo o ipertensione. Importante, in questi casi, rivolgersi al vostro medico.

Come eliminare le borse sotto gli occhi

Prima di tutto è importante curare maggiormente l’alimentazione, affrontare la vita liberandosi dello stress e soprattutto dormire correttamente. Se iniziate a seguire questi sani accorgimenti, ma il problema non accenna a diminuire, possono venirvi in aiuto alcuni sani rimedi per sgonfiare le borse sotto gli occhi.

Rimedi per le borse sotto gli occhi

Ghiaccio e impacchi freddi: tra le soluzioni fai da te più semplici, gli impacchi freddi, con bustine di tè tenute in frigo, oppure potete usare direttamente cubetti di ghiaccio avvolti in una garza per alleviare le borse sotto gli occhi .

. Bicarbonato: mescolatene un cucchiaino in una tazza di acqua calda, lasciatelo raffreddare e intingete due dischetti di cotone da applicare, poi, sugli occhi chiusi per mezz’ora circa.

Cetriolo : come le dive di altri tempi che vedete nei film, tra i rimedi evergreen per le borse agli occhi, questo ortaggio ha proprietà antinfiammatorie e lenitive. Da usare per 15 minuti un paio di volte al giorno.

: come le dive di altri tempi che vedete nei film, tra i rimedi evergreen per le borse agli occhi, questo ortaggio ha proprietà antinfiammatorie e lenitive. Da usare per 15 minuti un paio di volte al giorno. Trattamenti specifici: per le borse sotto gli occhi esistono in commercio molte creme efficaci, ma anche lozioni e gel, che hanno azione astringente e aiutano a ridurre il gonfiore.

Come avrete capito, il primo passo per sgonfiare le borse sotto gli occhi, è una sana dormita e un po’ di relax, ma i rimedi delle vostre nonne e zie, per arginare il problema, sono sempre un buon aiuto!