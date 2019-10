Trend trucco 2019: rossetto bordeaux in autunno ma anche in primavera

editato in: da

Tra i trend delle sfilate, oltre al look nude, un altro grande protagonista è stato e sarà senza dubbio il rossetto bordeaux. Scuro, intenso, pieno, regala subito un’allure misteriosa che si sposa bene sia con incarnati chiarissimi, per un look più vampirismo, sia con incarnati scuri, per i quali certe tonalità possono anche rivelarsi naturali.

Come ogni autunno, sembra un cliché, ma il rossetto scuro è la scelta per makeup semplici ma d’effetto. Basta un po’ di mascara e delle labbra grafiche con tonalità prugna, viola o rosso scuro per creare un vero e proprio look, in pochissimo tempo. Ciò che stupisce, però, è il fatto che questa primavera vedrà riconfermato il trend delle labbra scure, abbinato ad outfit più colorati e makeup look luminosi. Infatti, per la bella stagione, le labbra bordeaux saranno abbinate a basi viso fresche e glowy, con texture fondenti e leggere per i fondotinta, contouring naturale ed illuminante effetto bagnato, da applicare su zigomi, fronte, mento, ponte del naso ma anche sugli occhi. Infatti, le burgundy lips saranno un vero must have in abbinamento a ombretti wet, con particelle super riflettenti, per un effetto quasi glossato. Texture in polvere, pigmenti, o in crema, il tassativo è brillare.

Come scegliere la tonalità più giusta? Basta tenere d’occhio il sottotono. Per evitare, infatti, un effetto un po’ emaciato e malaticcio, bisogna valutare il proprio sottotono: colori violacei e freddi sono perfetti per gli incarnati freddi, i bordeaux, i rossi ed i marroni caldi sono più adatti ad incarnati dal sottotono giallo. Non solo colori scurissimi ed intensi, più difficili da indossare e che non sempre tutti riescono a portare con disinvoltura. Per sfoggiare labbra bordeaux si possono scegliere sì tonalità scure, ma meno sature e cariche di colore, prediligendo i rossi bordeaux più chiari, i lampone scuri, i vinaccia e lasciando da parte i viola intensi, i marroni scurissimi e i rossi tendenti al nero.

Un altro trucco per portare delle labbra scure è la scelta del finish e del metodo di applicazione. Infatti, non è detto che tutti i rossetti debbano essere applicati in maniera grafica, si può optare per un rossetto cremoso o più satinato, che non copra totalmente le labbra ma dia un tocco di colore più scuro, senza essere troppo invadente. In alternativa, provate ad applicare una piccola quantità di rossetto al centro delle labbra ed a picchiettarla e sfumarla con le dita, fino a ricoprirle. L’effetto sarà molto più naturale, quasi come dopo aver mangiato dei mirtilli!

Nel caso di un’applicazione più grafica, invece, il consiglio è quello di armarvi di pazienza. Le tonalità scure, infatti, non ammettono errori, specie se si tratta di rossetti liquidi. Applicate il colore prima al centro delle labbra (scaricate bene l’applicatore dei rossetti liquidi affinché non ci sia troppo prodotto), e poi procedete a delineare i bordi. Sarebbe meglio servirsi di un pennellino, per essere più precisi, ma niente paura! Nel caso di qualche errore e sbavatura basterà prendere un bastoncino di cotone o un pennellino sottile, sporcarlo con un po’ di correttore e sistemare i bordi. Per facilitare l’applicazione, poi, è possibile utilizzare anche una matita labbra in abbinamento al rossetto, con la quale delineare i contorni affinché sia più facile avere una linea guida e capire fin dove stendere il colore.

