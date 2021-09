Tendenze trucco labbra autunno 2021: scopri 3 grandi filoni

editato in: da

Le tendenze trucco labbra autunno 2021 parlano chiaro: questa stagione assisteremo al ritorno del rossetto, con colori classici dell’autunno come bordeaux e rosso ma con una new entry inaspettata, il rosa. Ma non solo, perché complice anche l’utilizzo di mascherine all’interno, non mancheranno proposte di labbra nude d’ispirazione anni ’90 e il grande ritorno del gloss labbra. E gli occhi? Clicca qui per scoprire le tendenze trucco occhi autunno 2021.

Il gloss e le labbra naturali, perché il ricordo della mascherina è ancora vicino

Il gloss è uno dei veri protagonisti del trucco labbra autunno 2021 e il lucidalabbra non potrà mancare nel perfetto beauty makeup, da abbinare a smokey eyes o a un classico trucco nude, ispirandosi al makeup di Giorgio Armani. Anche la sfilata Versace Fall 2021 propone labbra lucide e glossate ma soprattutto perfettamente idratate, senza pellicine e screpolature in vista. Armatevi quindi di un buon balsamo labbra per curarle e scegliete gloss super lucidi. Niente paura, dimenticatevi formule appiccicose, ormai i gloss sono confortevoli sulle labbra e non colano.

Nonostante le nuove formulazioni in comemercio, se avete il timore che il gloss possa spostarsi, utilizzate una matita contorno labbra trasparente. Si tratta di una matita di cera da applicare subito fuori dal bordo esterno delle labbra, incolore, che serve per creare una barriera che impedisce al lucidalabbra, ma anche al rossetto, di sbordare e spostarsi sul viso.

Per enfatizzare la labbra con il gloss e farle apparire ancora più rimpolpate, un alleato perfetto è il lip plumper, un prodotto a base di ingredienti che danno alle labbra un effetto naturalmente gonfio e definito, spesso a base di mentolo o peperoncino. Alcuni di questi prodotti sono dei veri e propri gloss che oltre a volumizzare lucidano le labbra, altri invece si applicano e si asciugano, consentendo dopo di applicare il proprio rossetto preferito.

Per quanto riguarda i colori gloss labbra autunno 2021 il più amato è sicuramente quello trasparente dall’effetto super lucido. Non mancheranno però gloss con glitter e micro pagliuzze riflettenti, gloss dorati ma anche gloss rosati dall’effetto naturale, per enfatizzare il proprio colore di labbra, donando per un look romantico.

Le labbra nude d’ispirazione anni ’90, sempre attuali

Le labbra nude anni ’90 continuano a dominare la scena anche tra le tendenze trucco labbra autunno 2021. Il trend vede protagonista una matita labbra di qualche tono più scura rispetto al rossetto o al gloss, con la quale contornare le labbra, anche sbordando leggermente il contorno, per un effetto overlined lips, proprio come negli anni ’90. Importante è individuare il giusto tono di matita labbra da abbinare al rossetto ma, soprattutto, al proprio incarnato.

Scegliete un nude più caldo o freddo in base al sottotono e più scuro o più chiaro in base alla vostra tonalità di pelle. Per un effetto più naturale e meno evidente meglio scegliere una matita di pochi toni più scura ma, se volete un effetto trucco più intenso, optate per una matita molto più scura, da sfumare a regola d’arte per non creare troppo stacco con il rossetto o il gloss. Beauty tip: se non volete comprare una matita apposita, scegliete dal vostro beauty una matita occhi marrone morbida e facile da sfumare.

Tendenze rossetti autunno 2021: i classici per eccellenza rosso e bordeaux e una new entry

Labbra nude anni ’90, gloss e lucidalabbra, ma questo autunno daremo anche un caloroso bentornato al rossetto: dopo due anni senza indossarlo, quest’anno si assiste fiduciosi al suo ritorno in grande stile, ma senza dimenticarsi dell’utilizzo della mascherina, per il momento sempre presente nei luoghi chiusi. Tonalità classiche per l’inverno, come il bordeaux e i viola si sposano con la sfumatura di rossetto per antonomasia, il rosso. Vedremo però prendere piede un colore non associato a questa stagione, il rosa: più naturale, caldo, freddo o extra pop, sarà lui il vero protagonista.

Il colore di rossetto che richiama l’autunno per eccellenza: il burgundy o bordeaux

Non c’è autunno senza rossetto burgundy, bordeaux e viola. Colori scuri e avvolgenti dalle tonalità più cupe, da scegliere tendenti al caldo o al freddo in base al proprio sottotono. E proprio perché il gloss è un altro grande trend trucco labbra autunno 2021, la texture dei rossetti si fa lucida ma non solo, anche super opaca o cremosa e appena shimmer.

Prova ad indossare il rossetto scuro da solo, con una base viso fresca e luminosa appena accennata e nessun trucco occhi se non un po’ di mascara. È un look perfetto per quando si è di corsa ma si vuole comunque un trucco ad effetto: minima spesa e massima resa. Da provare anche un mix di texture sulle labbra, con contorni opachi e il centro lucido, per dare un effetto più tridimensionale e voluminoso alle labbra che, notoriamente, con i rossetti scuri sembrano essere più piccole per un effetto ottico.

L’intramontabile rossetto rosso, perfetto in ogni stagione

Non passa mai di moda ed è forse il colore per antonomasia: tra i rossetti autunno 2021 non può certo mancare il rossetto rosso, davvero iconico. Anche in questo caso si sceglie in base al proprio tono di pelle, più caldo per sottotoni caldi e più freddo per sottotoni freddi, più chiaro o più scuro in base anche alla tonalità del proprio incarnato. Il gloss rosso dal finish vinilico rende le labbra provocanti e irresistibili ma se vi sembra un effetto troppo natalizio, via libera al rossetto rosso cremoso o in versione rossetto liquido opaco a lunga tenuta, perfetto da indossare sotto la mascherina.

La grande new entry tra le tendenze trucco labbra 2021: il rossetto rosa

Ultimo, ma non meno importante, fa capolino e anzi troneggia tra le tendenze trucco labbra autunno 2021 il rossetto rosa. Proprio così, un colore spesso associato alla primavera o all’estate sarà protagonista della stagione autunnale. Si declina in sfumature più soft e delicate come propone Dolce & Gabbana, per chi ama i trucchi nude e più naturali o in nuances bold e pop. Emporio Armani sceglie il rossetto rosa baby abbinato a un makeup leggero con ciglia protagoniste con tanto mascara, mentre Moschino sceglie rosa quasi fluo e accesi. Anche il finish è variabile, tra gloss rosati, rossetti opachi o effetto shimmer.

Trovare il rosa più adatto al proprio incarnato, però, non è sempre facile e l’errore è dietro l’angolo: troppo chiaro, troppo freddo o troppo caldo, attenzione al proprio sottotono di pelle. Chi lo ha freddo dovrebbe scegliere tonalità più fredde con del blu all’interno mentre chi lo ha più caldo prediligerà toni più caldi, come rosa pesca o con una punta maggiore di arancione.