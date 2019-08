Quali sono i tatuaggi di moda nel 2019?

editato in: da

Ogni tatuaggio racconta una storia, immortalando un pezzo della nostra vita, dei nostri sogni e dei nostri desideri. L’arte del tattoo diventa sempre più raffinata e in evoluzione. Tra le tendenze tattoo del 2019, vanno per la maggiore i riferimenti e citazioni alla cultura pop, omaggi alle favole e ai cartoni animati, vere e proprie opere dipinte sul corpo, oppure, tra i tatuaggi più alla moda, quelli minimal con scritte o decorazioni floreali. Ecco i tattoo di tendenza di quest’anno, da cui farsi ispirare.

Tatuaggi di moda su mano e polsi

Tra i tatuaggi di tendenza di quest’anno, ci sono quelli alle mani. Punti molto visibili del corpo, ideali per mostrare i segni e il significato dei vostri nuovi tattoo. Il chitarrista Dave Navarro ha numeri romani su tutte e quattro le dita di ogni mano. La popstar Ariana Grande ha impresso sul dorso, una volta celeste con un sole e una luna. Demi Lovato ha tatuato sulla mano un leone, emblema di forza e coraggio, che è comparso anche sull’indice della top Cara Delevingne. Selena Gomez ha invece una nota musicale tatuata sul polso: semplice ma molto significativo.

Tatuaggi: nuovi stili floreali

I fiori possiedono significati molto profondi. Ogni fiore è portatore di espressioni simboliche, di culture e di credenze. Tra le tendenze di quest’anno, ci sono proprio i tattoo che raffigurano i fiori. Lady Gaga, tra i suoi numerosi e particolari tatuaggi, ha scelto vari disegni di fiori: tre margherite sulla spalla e rose che si estendono sulla schiena. L’attrice Malin Akerman, buddista, ha un grande fiore di loto e un messaggio sanscrito tibetano nella parte superiore della schiena.

“Tattoon”: i tatuaggi del momento

La parola “tattoon” deriva dall’unione tra “tattoo” e “cartoon” e indica nuovi stili di tatuaggi dedicati ai personaggi d’animazione e dei fumetti. Molte le celeb che li sfoggiano: dall’influencer nostrana più famosa, Chiara Ferragni che ha un piccolo Mickey Mouse, al cantante Ed Sheeran, che porta sul braccio sinistro il disegno del pinguino di plastilina Pingu. Il calciatore Daniele De Rossi si è, invece, fatto tatuare sul braccio destro i “Teletubbies”, personaggi animati amati dalla figlia.

Tattoo di moda dietro l’orecchio

Rihanna è stata la prima a lanciare il trend dei tatuaggi piccoli dietro l’orecchio, proprio con una stella. L’helix tattoo è la moda che impazza tra le star. Più che un semplice tatuaggio sull’orecchio è una vera e propria decorazione, perfetta “cornice” per percing e orecchini. La cantante Adele e Rita Ora hanno impresse le loro iniziali dietro l’orecchio. Anche Miley Cyrus non si è fatta scappare il tattoo del momento, optando per la scritta “Love”, proprio in quel punto sensibile.

Tatuaggi: tendenze 2019 per l’uomo

Se siete alla ricerca di uno stile classico ma al contempo moderno, l’ancora è un simbolo intramontabile che riesce a fare concorrenza a tutti i nuovi tattoo in circolazione. Un tatuaggio molto amato dalle star: da Harry Styles che lo sfoggia sul braccio, all’attore Josh Hutcherson sull’addome. Immancabili per il 2019: frecce, scritte, icone e ovviamente non mancano i tribali, con le loro varianti, in un ensemble di tradizione e unicità, che caratterizza lo stile dei nuovi tatuaggi che fanno nascere innovative forme di arte.

Fare un tatuaggio sulla propria pelle è un vero e proprio viaggio da condividere con chi ci sta intorno. Fatti ispirare dalle tendenze tattoo del 2019, per ricreare un design unico, ma alla moda.