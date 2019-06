Tendenze smalti estate 2019: quali colori indosseremo sulle unghie?

editato in: da

La bella stagione sembra finalmente partita, possiamo abbandonare il pallore dell’inverno e tirare fuori dall’armadio abitini a fiori e fantasie colorate. Il makeup si accende di toni brillanti e vivaci e così anche le unghie, dalle manicure sgargianti intonate all’abbronzatura. Ma quali sono i colori di smalto di tendenza per l’estate 2019? Tra classici, inaspettati e novità, scopri tutte le tendenze per mani al top!

L’intramontabile e classico rosso

Lo smalto rosso non passa mai di moda e c’è chi non gli resiste durante tutto l’anno. Le unghie laccate del colore della passione mettono d’accordo a tutte le età, ma in estate si portano con più facilità perché si armonizzano ai colori degli abiti. Per l’estate 2019 si porta su unghie corte e stondate e reso super lucido da top coat effetto gel.

Il colore simbolo dell’estate, l’arancione

Così come il rosso, l’arancione è un colore classico da indossare in estate e se non volete indossarlo sulle labbra, fatelo sulle unghie! Può essere acceso e brillante o un rosso aranciato, color geranio, se non amate manicure sgargianti. Da provare anche fluo!

I colori pastello protagonisti della primavera ma riconfermati anche in estate

Sembrano colori scontati e forse prevalentemente primaverili, ma i pastello sono sempre protagonisti, anche per questa estate! Via libera al giallo, verde, lilla, rosa, pesca ed azzurro. La manicure più cool? Ogni dito con un colore pastello diverso!

Fonte: Instagram

Il vero protagonista di questa estate è lui: lo smalto nude

Lo smalto nude è perfetto in ogni occasione, è elegante e discreto e fa risultare subito la mano curata. Questa estate è un must e ne siamo felici, dato che con il mare e la piscina la manicure tende a rovinarsi molto più velocemente e con questi toni si nota molto meno! Il nude perfetto è un rosa chiarissimo, come ad esempio Ballerina di Chanel. I colori quarzo o cipria sono da provare anche in versione leggermente satinata o con micro glitter riflettenti.

Blu e verde colori autunnali? E chi l’ha detto?

A grande sorpresa, il verde ed il blu tingeranno le nostre unghie non solo in autunno, ma anche in estate! Da abbinare ad una manicure con unghie corte e stondate, finish lucido e possibilmente in tonalità non troppo chiare e brillanti. Un esempio? Blu notte o indaco, ma anche pavone, verde bosco, militare e bottiglia scuro!

Colori metallizzati in ogni sfumatura, quest’estate dettano legge!

I colori metallici sono un super trend per la bella stagione, abbandonando o meglio arricchendosi di nuove tonalità, non solo le classiche argento, oro e bronzo. I colori più gettonati sono il viola, il verde, l’arancione ed il rosa, di ogni sfumatura perché ad effetto estremamente metal! Belle da portare anche abbinando due colori, come rosa e viola o arancio e pavone!

La forma più portata si riconferma la mandorla corta o comunque una forma stondata, ma per chi non ama questa tipologia è ok anche la forma leggermente squadrata, sempre senza esagerare con la lunghezza. I finish sono super lucidi e brillanti, accantoniamo il nostro top coat matte nel cassetto chissà, per il prossimo autunno-inverno?