Tendenze makeup viso ed occhi primavera estate 2019

La primavera è ormai arrivata e con lei la voglia di osare un po’ di più con i colori! Vestiti dalle tonalità sgargianti, fiori, geometrie: il look si accende ed abbandona i toni scuri dell’inverno.

E così come nella moda, anche il make-up subisce un’inversione di marcia. Gli ombretti sono più vivaci, con varie nuances che ricordano i colori dei petali e la pelle si fa più radiosa.

Scopriamo insieme i trend viso ed occhi per questa primavera 2019!

Pelle radiosa, effetto naturale e luminoso

Con l’arrivo della bella stagione abbandoniamo texture pesanti e coprenti ed il fondotinta si fa leggero, idratante, si fonde con l’incarnato. L’effetto è luminoso e glowy, per far riflettere naturalmente la luce sui punti più sporgenti del viso come naso, mento e fronte. Questi stessi punti, così come l’arcata del naso e l’angolo interno dell’occhio vengono esaltati da illuminanti, da preferire in crema per diffondersi al meglio. Blush sì, sui toni del pesca e del rosa, ma anch’esso effetto seconda pelle, non sembra più makeup ma un leggero rossore dato dal primo sole. Il contouring è da fare con moderazione, per ricreare le naturali zone d’ombra senza appesantire il viso.

Olografico è il nuovo trend

Le tonalità classiche della primavera, prima fra tutte il rosa, diventano olografiche, ricche di riflessi. Le texture sono leggere e trasparenti, spesso declinate in ombretti top coat da applicare su palpebra nuda o su una base in crema, che sia smokey eyes o nude look, per rivelare sfumature variegate a seconda di come la luce colpisce il volto.

80’s look con il masara colorato

Dopo tanti anni torna lui, il mascara colorato, da utilizzare da solo per un tocco pop sugli occhi, per un look fresco con un gloss labbra trasparente, ma anche abbinato a makeup più strutturati. Basta una semplice riga di eyeliner, nera o colorata, per bordare l’occhio e renderlo divertente ma è l’ideale anche per un trucco monocromatico. Da provare l’abbinamento quindi del mascara con la stessa tonalità di ombretto o, per richiamare un altro grande trend, con tonalità pastello.

Il ritorno del pastello

Non solo per l’abbigliamento, anche gli occhi si vestono di tonalità pastello. Via libera ai colori quindi, ma declinati in nuances soft, da sfumare sapientemente su tutta la palpebra mobile in versione monocolore. Rosa, pesca, azzurro, giallo e carta da zucchero i più adocchiati.

Fonte: 123rf

Nude Look vs Smokey Eyes

La primavera 2019 però è caratterizzata anche da un binomio in perfetta contrapposizione: da un lato troviamo i nude look e dall’altro gli intensi smokey eyes. Tonalità del marrone, beige, bronzo, champagne, sia opachi che metallizzati, spopolano nelle passerelle, anche in questo caso in monocolore o tono su tono, senza troppi contrasti. Gli smokey eyes invece spaziano dal classico nero arricchito da toni olografici, oro ed argento a colori protagonisti e classici della primavera come il rosa ed il viola.

L’inarrestabile passione per il glitter

Ad accompagnare le tonalità camaleontiche ed olografiche ed i colori metallizzati, ecco che l’intramontabile glitter diventa portabile, da utilizzare non solo in sfilata ma anche nella vita di tutti i giorni. Da prediligere glitter in versione gel, da applicare casualmente sulla palpebra mobile lasciando intravedere la pelle nuda o, in alternativa, in versione glitter libero con cui arricchire righe di eyeliner, per un look sofisticato e portabile, ma con un twist.