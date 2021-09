Tendenze colore capelli autunno 2021: le nuances più gettonate

editato in: da

Dopo le tendenze tagli capelli autunno 2021 non potevano mancare le tendenze colori capelli autunno 2021. I colori capelli autunno 2021 si ispirano alla terra, alla natura, ai metalli preziosi con riflessi e sfumature cangianti. Per questa stagione assisteremo al grande ritorno dei castani, che domineranno la scena con sfumature variegate ma soprattutto un effetto super glossy. Niente paura, però: tutti avranno la possibilità di indossare il loro colore preferito o più adatto al proprio incarnato o stile rivisitato in chiave moda e totalmente ispirato alle tendenze capelli 2021.

Per i rossi protagoniste le sfumature calde o tendenti quasi al pastello, i biondi invece vedranno prevalere nuances calde e caldissime, ma anche qualche biondo neutro per accontentare i fan dei sottotoni freddi che, almeno per questa stagione, ci salutano. Per chi invece ama i colori crazy e le tonalità non troppo naturali, una tecnica prevale su tutte, il face framing.

L’era dei castani: neutri, freddi o caldi le tendenze colore capelli autunno 2021 ci vogliono scurire

Le tendenze colore capelli autunno 2021 vedono protagonisti i castani e il loro grande ritorno. Abbandonate le schiariture estreme estive, si tende a scurire, anche perché i capelli castani hanno una manutenzione più facile rispetto ai biondi e, nel caso di tonalità bionde rovinate dal mare e dal sole, è sempre una buona idea camuffare con qualche tonalità più scura.

Il castano bronzo, per chi ama le sfumature calde

Il castano bronzo è uno dei colori più richiesti per la stagione autunnale 2021, perché permette sì di scurire ma di lasciare un tono caldo e avvolgente nelle sfumature. Il classico castano naturale si accende quindi di riflessi preziosi che lo schiariscono, lo addolciscono e creano movimento sulle capigliature più lunghe o mosse.

Il castano cioccolato, il classico dei classici

Il castano per antonomasia è il castano cioccolato, ricco e corposo, pieno. Dalle sfumature prevalentemente calde, richiama subito l’autunno ed è un colore intramontabile tra le tendenze colore capelli autunno. Si ispira al cioccolato sì, ma si arricchisce delle sfumature del foliage autunnale, dei colori naturali della terra e dei paesaggi ottobrini. Facile da mantenere, l’importante è che sia sempre super lucido, dall’effetto glossy.

Il castano espresso o moka, per chi predilige i toni freddi

Abbiamo detto che il castano è il grande protagonista delle tendenze colore capelli autunno 2021 e non può così mancare una proposta dedicata a chi preferisce i toni freddi. Il castano espresso o castano moka prende ispirazione, come dal nome, dal colore del caffè, scuro e intenso e soprattutto castano freddo per eccellenza. Anche in questo caso sì al colore pieno purché accompagnato da un effetto glossy, ma non mancano castani leggermente più sfumati, per creare tridimensionalità, specie sui capelli ricci.

Quando il biondo non è solo un colore estivo, ma perfetto per le tendenze colore capelli autunno 2021

Se è vero che il castano è il grande protagonista dell’autunno, non sarà totalizzante e anzi, un colore tipicamente estivo si affermerà con tenacia. Il biondo, infatti, supera l’esatte regalandosi sfumature caldissime considerate fuori stagione e, proprio per questo alla moda. Indossato dalle celebrities, il biondo caldo la fa da padrone e, in generale, i biondi dell’autunno sono morbidi e tendenti al caldo, con una variante neutra per chi ama il biondo più freddo, che per l’autunno 2021 sembra essere dimenticato.

Il biondo crema caldo, o Warm Creamy Blonde o Golden Harvest, ricorda il colore della crema ed è il preferito delle star

È piaciuto molto a Kristen Stewart a Venezia 2021 e a Billie Eilish durante i Met Gala 2021: il Warm Creamy Blonde o Golden Harvest Blonde, ovvero un biondo caldissimo, quasi giallo, che prende ispirazione dal colore della crema pasticciera. Chiamatelo come più vi piace, ma è il biondo più di tenzenda per l’autunno 2021 e, tra l’altro, è facile da mantenere perché i capelli biondi colorati e decolorati tendono naturalmente ai riflessi gialli.

Per i meno estremi, il biondo miele è sempre una buona idea

Se un biondo così giallo non fa per voi, potete optare per il più classico biondo miele, ricco di sfumature che movimentano la chioma. Ammorbidisce i lineamenti ed è un colore intramontabile, vellutato, avvolgente, senza però l’impegno di un biondo chiaro ed extra caldo. Ottimo anche per realizare sfumature che incorniciano il viso o per chi non vuole tingersi totalmente, ma lasciare la base del proprio colore.

Il biondo che sembra quasi un ossimoro: biondo caramello freddo

Sì, lo abbiamo scritto davvero: il Cool Caramel Blonde è la proposta di biondo per le tendenze colore capelli 2021 da scegliere per chi predilige i biondi freddi. Questa stagione, infatti, non vanno molto di moda ma non tutti amano le sfumature calde. Ecco quindi che entra in gioco il biondo caramello freddo, ovvero un mix di sfumature leggermente più calde e più fredde che riequilibrano il colore con un accenno di nuance caramello, rendendolo così molto neutro.

Il rosso, il colore che richiama la poesia dell’autunno

Il rosso è un colore da cui tutti, prima o poi, passano. Tra le tendenze colore capelli autunno 2021, però, il rosso si fa spazio con sfumature e riflessi naturali. Il rosso ramato, infatti, sarà la tonalità da scegliere o un ibrido tra biondo e rosso, un rosso chiaro con riflessi dorati. Sempre perché le tendenze si rifanno al colore dei metalli, ecco che nel rosso troviamo il bronzo, il rame e l’oro, da declinare secondo i gusti per arricchire i capelli di riflessi multi sfaccettati. Anche il castano ramato sarà una nuance che vedremo, soprattutto su chi predilige tonalità di rosso più scure e meno vivide. Non dimentichiamoci però un altro grande trend che torna alla ribalta, quello dei colori crazy, con cui il rosso ben si sposa se accostato a sfumature rosate che lo rendono più vicino a un color pastello.

Il ritorno dei colori più “pazzi” e la tecnica del face framing

Le tendenze capelli autunno 2021 segnano il ritorno anche dei colori cosiddetti crazy, che vanno dal pastello a sfumature vivide e brillanti. Dopo un periodo di stop, in cui con il colore si giocava molto poco, complice anche lo stato di emergenza sanitaria che non consentiva di uscire e sfoggiare quindi certi colori, torniamo a vedere rosa, colori pastello, verdi e fucsia, azzurri e qualsiasi tonalità più particolare.

Continua a spopolare il trend dei capelli bicolor, grazie anche all’uscita del film Cruella, scegliendo di realizzare metà testa di una tonalità e metà di un’ altra, dividendola con il colore sia in senso orizzontale che nel più classico verticale. Un effetto molto amato per le tendenze colore capelli 2021, però, è il face framing, ovvero incorniciare il volto con ciocche di sfumature e colori diversi. Possono essere due ciocche laterali per chi porta la riga centrale, il ciuffo o la frangia, come mostrano le collezioni Davines, o creare una cornice colorata o più chiara che metta in risalto il volto e i lineamenti.

La tonalità più scelta rimane però senza dubbio il rosa, perché si sposa bene con i biondi, con i castani, i rossi e i neri. Luigi Ladisa, Tecnica Manager di Alfaparf Milano, conferma che il rosa sarà il più richiesto, sia con tonalità più vivaci e fluo, specialmente per accompagnare tagli più di carattere come i mullet o i pixie, due grandi trend tagli di capelli autunno 2021, o tonalità più soft, come ad esempio la tonalità Crystal Rose di Alfaparf Milano, a sottotono caldo. Una sfumatura rosata che impreziosisce qualsiasi tono di capelli in maniera elegante e più in trasparenza, senza risultare eccessiva ma dando una sferzata di colore inaspettata su tonalità più classiche e naturali.