Smalti unghie, tendenze e colori della PE 2016

editato in: da

Volete assicurarvi di sfoggiare una manicure con smalti unghie e tendenze all’ultimo grido? Ecco qui qualche piccolo consiglio sulle novità di questa nuova stagione primavera estate.

Questa nuova tendenza di stile, avrà materiale per accontentare ognuna di voi, poichè davvero ampia nelle sue alternative. Si va infatti dalle unghie quasi naturali, alle tinte più scure e cupe, passando per gli accesi colori primaverili e i tenui colori pastello.

Se sei il tipo da manicure naturale e delicata, per questa stagione ti consigliamo di puntare tutto sul bianco avorio e il rosa nude. naturali In questo modo avrai unghie laccate e curate, ma non eccessivamente appariscenti. A questa base semplice potrai poi applicare un rifinimento perlato, in modo da far brillare le tue unghie quasi come fossero gioielli, ma rimanendo comunque fine ed elegante.

Un’altra alternativa per una manicure sobria, ma leggermente più allegra, è quella dei colori pastello, protagonisti di questa primavera estate 2016. I must di questa stagione sono infatti l’azzurro chiaro, il rosa e il giallo tenue.

Se sei invece una tipa aggressiva e desideri una manicure con smalti unghie e tendenze più appariscenti ed accattivanti, potrai sbizzarrirti con blu elettrico e rosso fragola, i colori protagonisti di questa stagione. Non dimenticare però le loro tonalità più chiare, ossia il turchese ed il fucsia, con i quali potrai divertirti a creare numerosi ed originali disegni per decorare con innovative nail art le tue unghie. nail art

Oltre a questi colori piuttosto accesi ed allegri, questa stagione, per quel che riguarda gli smalti unghie e tendenze, non si lascia comunque scappare le tonalità più scure e dark, che accontenteranno i gusti delle più trasgressive. In tal caso, i colori che non potranno mancare nel vostro cofanetto degli smalti, sono il rouge noir, il blu notte e l’indimenticabile classico nero, ormai un evergreen.

Che siano colori solari ed allegri o cupi ed aggressivi, in ogni caso la parola di tendenza di questa stagione è sicuramente l’effetto glossy. Questo tipo di finitura darà alle vostre unghie un effetto gel super brillante che farà apparire le vostre manicure come appena effettuate da una mano professionista. Altro lato positivo di questi smalti unghie e tendenze effetto gel è la loro lunga tenuta e durata, poichè grazie alla loro speciale grana, sono meno inclini a scrostature e ammaccature.

E allora cosa aspettate ragazze, riempite di gloss le vostre unghie…e divertitevi con i colori e le nail art! nail art