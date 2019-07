Che cos’è e come si usa lo shampoo naturale

editato in: da

Senza dubbio ne avrai sentito parlare anche tu. Negli ultimi tempi lo shampoo naturale è diventato un metodo di gran moda per la cura dei capelli. Non solo si tratta di una scelta più sana rispetto a quella più tradizionale, ma anche ecologica e cruelty-free. Chi ha cura del proprio nel rispetto degli animali e della buona salute del pianeta può scegliere tra shampoo naturale per capelli di produzione biologica oppure dedicarsi al fai da te.

Insomma, c’è ampia possibilità di scelta, senza dimenticare il risparmio. Vediamo allora che cosa si intende per shampoo naturale e quando utilizzarlo.

Che cos’è lo shampoo naturale

Lo shampoo naturale per capelli è un detergente prodotto attraverso l’utilizzo esclusivo di ingredienti naturali come oli vegetali arricchiti da oli essenziali, che ne danno una particolare profumazione, senza l’aggiunta di prodotti chimici. Gli oli vegetali sono una risorsa utilizzata in molti aspetti della cura del corpo, con ottimi risultati.

Anche se spesso non ci facciamo caso, gli shampoo tradizionali costituiti da prodotti chimici, sebbene verificati e controllati, in alcuni casi possono provocare irritazioni e indebolire la struttura del capello. Gli shampoo naturali, invece, sono molto simili ai rimedi tradizionali delle nostre nonne e presentano vantaggi piuttosto interessanti.

I vantaggi dello shampoo naturale

I vantaggi dell’utilizzo dello shampoo naturale sono molti sia sotto l’aspetto del benessere personale sia dal punto di vista ambientale, senza tralasciare il punto di vista economico.

Pulizia profonda del capello: se per caso ti fosse venuto il dubbio che questo tipo di shampoo non sia altrettanto efficace rispetto a quelli tradizionali, sappi che invece garantisce una pulizia molto accurata. Anzi, poiché l’uso frequente di shampoo tradizionali può rendere il capello più grasso, con questo tipo di detergente sarà necessario un numero inferiore di lavaggi. Esiste poi un tipo di shampoo naturale per capelli grassi prodotto con l’aggiunta di argilla vulcanica che ha un particolare effetto sgrassante.

Lucentezza e morbidezza: un capello più sano è un capello più bello. Anche l’estetica trae giovamento da questo tipo di prodotti. Se hai problemi di forfora, lo shampoo naturale antiforfora viene preparato attraverso l’uso di ingredienti come l’olio di ricino e di cumino che hanno la proprietà di diminuire la produzione di sebo.

Come usare lo shampoo solido naturale

Se non ci sei ancora abituata, lo shampoo solido naturale potrebbe avere una consistenza strana. Poiché contiene oli essenziali e oli naturali, ha una consistenza più oleosa del classico shampoo. Puoi sfregarlo sulle mani e, una volta ottenuta la schiuma, passarlo sui capelli, oppure distribuirlo direttamente sulla chioma.

Una buona idea può essere quella di risciacquare una volta in più utilizzando limone o aceto di mele. Questi prodotti eliminano la sensazione di unto che potrebbe rimanere e donano ulteriore lucentezza al capello. Se hai i capelli ricci, lo shampoo naturale potrebbe farli tendere al crespo. In questo caso, meglio usare uno shampoo naturale per capelli ricci a base di olio di avocado.